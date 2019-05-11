Ünlü Futbolcu 'Diego Maradona'nın Belgesel Filmi Geliyor!

Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nde galası yapılacak olan Diego Maradona adlı bağımsız belgesel filminin ilk resmi fragmanı yayınlandı. Maradona filmi, Amy adlı yapımıyla 2016 yılında en iyi belgesel dalında Oscar ödülü kazanan ve belgesel filmi Senna ile de Oscar kazanmayı hak eden ünlü yapımcı Asif Kapadia’nın yeni filmi olarak karşımıza çıkacak.

Kapadia yeni filminde, 1980'lerde SSC Napoli adlı futbol klübünde oynayan Buenos Aires (Arjantin) doğumlu ünlü futbolcu Diego Maradona'nın kariyeri anlatılıyor. Daha önce hiç görülmemiş 500 saatten fazla çekim görüntüsünden oluşan yapımda, Maradona’nın hayatı, şöhreti ve İtalyan mafyası ile ilişkileri ele alınıyor.

Futbol yazarları, oyuncuları, ve taraftarları da dahil olmak üzere birçok spor sever Maradona’yı tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak görüyor. Maradona, Pele ile birlikte FIFA tarafından da 20. yüzyılın futbolcusu olarak seçilmişti.

"Şeytanın bile korumalara ihtiyaç duyduğu bir şehirde, Maradona Tanrı’nın kendisinden daha büyük hale geldi. Bu, Tanrı'nın vermiş olduğu yetenek, şan, umutsuzluk ve ihanet, yolsuzluk ve nihayetinde kurtuluşun vahşi ve unutulmaz bir hikayesidir. Arjantinli efsanenin İtalyan kulübü Napoli'de geçirdiği zamanla ilgili uzun metrajlı bir belgesel. Senna ve Amy gibi ünlü yapımların arkasındaki Akademi Ödüllü ekip tarafından Maradona'nın kişisel arşivinden çekilen 500 saatlik görüntülerden oluşan film, Maradona’nın 1980'lerde İtalya'da saha içindeki ve saha dışındaki anılarına ışık tutacak."

Diego Maradona belgesel filmi, daha önce Uneternal City, Senna, ve Amy gibi ödüllü belgesellerin de yapımcısı olan İngiliz film yapımcısı Asif Kapadia tarafından yönetildi. Heyecanla beklenen filmin galası, bu ay içerisinde düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nde Yarışma Dışı Bölümü’nde yapılacak. Daha sonra HBO da, Diego Maradona’yı anlatan bu ünlü filmi 24 Eylül 2019’dan itibaren yayınlamaya başlayacak.