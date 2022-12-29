Ünlü Futbolcu Pele Hayatını Kaybetti

Futbolun efsane isimleri, geride bıraktığımız yıllar içerisinde bir bir aramızdan ayrılmaya devam ediyor. Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak kabul edilen Brezilyalı efsane Pele, 82 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi tedavisi gören ünlü futbolcu, Brezilya'da bulunan Albert Einstein Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Pele Kanseri Yenemedi

22 yıllık futbol hayatı boyunca 3 kere ülkesi Brezilya ile spor turnuvalarının en prestijlilerinden biri olarak görülen Dünya Kupası'nı kazanma şerefine ulaşmış, sayısız takımı yenerek futbolseverlerin gönlünde taht kurmayı başarmış efsanevi futbolcu Pele, bu sefer kanseri yenemedi.

29 Kasım'da solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiği için hastaneye kaldırılan ünlü futbolcu, bir aylık süren yaşam savaşının ardından akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayılan kanser sebebiyle aramızdan ayrıldı.

Dünya Kupası'nı üç kez kazanma şansına erişen tek futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazdıran Pele, FIFA tarafından yüzyılın futbolcusu olarak da seçilmişti.

Pele'nin Efsanevi Kariyeri