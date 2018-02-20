Ünlü Fütürist: 2050 Yılında Ölümsüz Olacağız

Ünlü İngiliz Fütürist Dr. lan Pearson, 1970'ten sonra doğan çoğu insanın ölümü tatmayacağını ve sonsuza kadar yaşayabileceğini iddia etti. Pearson, insanoğlunun ölümsüzlüğe kavuşacağı tarihi de açıkladı.

İngiliz The Sun gazetesine açıklamalarda bulunan Dr. Pearson, 2050 yılına gelindiğinde yapay zeka, genetik mühendisliği ve robotik alanındaki gelişmeler sayesinde insanların sahip olduğu bedene ihtiyacı kalmayacağını açıkladı.

Pearson'ın uçuk öngörüleri bununla da sınırlı değil. Geçmişte yalnızca bilim kurgu fantazisinden ibaret olan birçok şeyin gerçek olacağını söyleyen Dr. Pearson, "İnsanlar, sahip oldukları bedenin yaşlanması veya ölmesi durumunda bilinçlerini başka bir bedene aktarabilecekler" diyor.

Sonsuza kadar yaşamak isteyen milyonlarca insanın olduğunu söyleyen ünlü fütürist, "Bu ütopik düşünce geçmişten bugüne her zaman varlığını korumuştur. Ancak şimdiki en önemli fark, teknolojinin inanılmaz hızla gelişmesi. Bu da, insanoğlunun ölümsüz olabileceği düşüncesini güçlendiriyor" dedi.

2050 yılına kadar hayatta kalacak insanların ölümle yüzleşmeyeceğini belirten Dr. Pearson, "2050 yılında başta zenginler ve ünlüler olmak üzere birçok insan ölümsüzlüğü tadacak. Orta sınıf ve işçi sınıfındaki insanlar ise muhtelemen 15 sene gecikmeli olarak bunu görecekler. Şu an 50 yaşın altındaki herkesin şansı var. Ama 40 yaşın altındaki herkes, sonsuz yaşam deneyimine sahip olabilecek" ifadelerini kullandı.

Netflix / Altered Carbon

Gelecekte insan bedenini yenilemek ve gençleştirmek için genetik mühendisliğinin kullanılacağını belirten Dr. Pearson, laboratuarda yetiştirilen doku ve organların, organ bağışçılarına olan ihtiyacı azaltacağını, böylelikle organ naklinin sıradan bir şey haline geleceğini söyledi.

Dr. Pearson, vücudun ölmesi durumunda bile kişinin başka bir bedende yaşayacağını iddia ediyor. Dahası, insan bilincinin çevrimiçi sunuculara yükleneceğini ve gerçek dünyada yaşamak için herhangi bir android cihazı kullanılacağını ifade eden Dr. Pearson, Netflix'in yeni bilim kurgu dizisi Altered Carbon'un geleceği çok iyi bir şekilde idealize ettiğini de sözlerine ekledi.