Ünlü Güvenlik Şirketi Avast 30. Yılını Kutluyor

En çok kullanılan güvenlik yazılımlarından bir tanesi olan Avast’ı geliştiren şirket, 30. yaşına girdi. Yakın zaman önce ALWIL olan ismini Avast olarak değiştiren şirket, 30 yıllık serüvenini detaylı bir infografiğe döktü ve videolaştırarak, merak edenlerle paylaştı.

Bildiğimiz tarzda internetin kullanıma başlanmasıyla neredeyse aynı yaşta olan Avast, 1980’lerin sonunda, dünyanın Soğuk Savaş’a, Berlin Duvarı’na ve vatkalara veda ettiği yıllarda kurulmuştu. İnsanlar o yıllarda birçok şeye veda ederlerken, internete merhaba demeleriyle birlikte bambaşka bir dönemin kapılarını da aralamışlardı.

İnternetin ve bilgisayarların yaygınlaştığı günlerdeyse Çekyalı yazılım mühendisi Pavel Baudis, bilgisayarın en büyük belası virüslere karşı kendi yazılımlarını geliştirmek için kolları sıvamıştı. Vienna isimli ilk bilgisayar virüslerinden birine karşı başarılı bir savunma geliştirmeyi başaran Baudis, kazandığı başarıyı herkesin kullanımına açmak için arkadaşı Eduard Kucera ile birlikte Avast’ın temellerini atmış ve ALWIL adını verdikleri şirketi kurmuştu.

ALWIL, yaklaşık 20 yıl boyunca bilgisayar güvenliği konusunda hizmet verdikten sonra isim değişikliğine gitme kararı almış ve daha çok bilinen markası Avast'ı şirket ismi yaparak yoluna devam etmek istediğini resmi olarak duyurmuştu. “Herkes çevrimiçi güvenliği ve gizliliği hak ediyor” sloganıyla hareket eden şirket, Avast Free Antivirus’u yayınlayarak, bilgisayar kullanan herkese ulaşmak ve onları korumak için önemli bir basamağı daha geçmişti.

Bugüne kadar 400 milyondan fazla kişiye ulaşan ve hala en çok kullanılan güvenlik yazılımlarından bazılarını geliştirmeye devam eden Avast, 30 yıllık serüvenini devasa bir infografik ile anlatma yolunu seçti. Şirketin 30 yıl boyunca elde ettiği önemli başarıların resmedildiği infografiği hemen yukarıda görebileceğiniz şekilde videoya da aktaran şirket, merak edilen birçok soruya da hazırladığı görsel yoluyla cevap vermiş oldu. İnfografiğin tamamını görmek için bu adrese tıklamanız yeterli.