Ünlü Hacker Elon Musk Tarafından İşe Alındı: Görevi Twitter'ı Düzeltmek!

Twitter'ın başına geçtiğinden beri çalışanlarının çoğunu işten çıkaran ve kalan çalışanlara da zorlu görevler yükleyen Elon Musk, önemli bir sorunu çözmek için hacker camiasının ünlü ismini işe aldı.

İlk defa 17 yaşında iPhone'un PIN kodunu aşmayı başaran hacker olarak tanınan George Hotz, 12 hafta boyunca Twitter aramalarındaki sorunları çözmek için uğraşacak.

George Hotz, Tam Olarak Elon Musk'ın İstediği Çalışan Profiline Uyuyor!

Ünlü hacker, iPhone'a "jailbreak" yaptıktan sonra PlayStation 3'ü de hackledi ve internet dünyasında tanınır hale geldi. Daha sonrasında otonom araç yapay zekası üzerinde çalışan comma.ai şirketini kurdu. Yazılım dehası bir dönem Facebook'ta da çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter çalışanlarının büyük çoğunluğunun işten çıkarılması ve kalanların da Elon Musk'ın zorlu görevlerini yapmak istememesi sonrasında patron başka çareler aramaya başladı.

Bu noktada devreye giren George Hotz, San Francisco'da yaşam şartlarını karşılayacak seviyede bir maaş karşılığında 12 hafta içerisinde Twitter'ın arama hizmetini çözmek için stajyer olarak işe alındı.

The Verge'ün iddiasına göre George Hotz'un mütevazi talepleri ve hırsı Elon Musk'ı etkiledi. George Hotz 12 haftada Twitter'ın arama konsolunu düzeltmeyi başarırsa sosyal medya firmasında önemli bir yere gelebilir.