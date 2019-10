Ünlü İsim Conan O'Brien da Death Stranding Kadrosuna Katıldı

8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacak olan Death Stranding oyununun kadrosuna bir önemli isim daha dahil oldu. Conan O'Brien da senaryo sırasında karşımıza çıkacak olan ünlü isimlerin arasına katıldı.

Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Hideo Kojima oyunu Death Stranding için önümüzde iki haftalık bir zaman kaldı. Çoğu kilit karakterlerin önemli Hollywood aktörleri ve aktrisleri tarafından canlandırılacak oyun deyim yerindeyse yıldızlar geçidi olacak. Kadroda Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Tommie Earl Jenkins, Troy Baker, Guillermo del Toro ve Lindsay Wagner gibi isimler bulunuyor. Hatta The Game Awards sunucusu Geoff Keighley de karşımıza çıkacakken, Hideo Kojima Twitter hesabı üzerinden bir duyuru da Conan O'Brien için yaptı.

Televizyonun önemli simalarından olan O'Brien, Emmy ödülünü kazanmış Amerikalı komedyen ve yazar ve Death Stranding oyunundaki yapay zeka karakterlerden bir tanesi olacak. Kojima tarafından verilen bilgiye bakılırsa The Wondering MC olarak karşımıza çıkacak olan Conan O'Brien, bağlantı kurmanız durumunda da size Sea Otter Suit verecek. Bu kıyafet sayesinde nehirde yüzmemiz kolaylaşacak ve boğulmayacağız.

Resmi duyurunun yapıldığı gönderiye ve iliştirilmiş olan klibe aşağıdan bakabilirsiniz.

Conan O'Brien appears as a prepper “The Wondering MC” in DS. You get “Sea Otter Suit” when you get connected with him. With this suit, you’ll be able to swim easily in the river, you won’t be drifted away! BB would be happy as well. 👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩😍 pic.twitter.com/nIsw5JS5t0