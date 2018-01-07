Ünlü İsimlerin Ölüm Tarihlerini Bilen Site 2018 Tahminlerini Açıkladı

İnternet aleminin en ilginç sitelerinden bir tanesi olan The Deathlist, çeşitli zamanlarda yayınladığı listelerle bazı ünlülerin ölüm tarihine dair tahminler yapıyordu. 2017 için yaptığı tahminlerin bir kısmı doğru çıkan The Deathlist, 2018 listesini de yayınladı.

Aslında internet sitesi her ne kadar spiritüel bir yer gibi dursa da gayet mantıklı hareket ediyor. Yayınlanan listelerde, ünlülerin yaşları, hastalıkları ve buna benzer birkaç başka durumu yan yana getiren The Deathlist, böylece ortaya 2018 yılı içerisinde hayatını kaybetmesi muhtemel olan ünlü isimlerin listesini çıkarmış oluyor. Benzer dikkatler gözetilerek hazırlanan ve 2018 listesi olarak yayınlanan listedeyse en dikkat çeken isim kuşkusuz Profesör Stephen Hawking. Ünlü bilim adamının yanı sıra oyuncu ve aktris Olivia Newton-John, 101 yaşındaki ünlü aktör Kirk Douglas ve Rolling Stones'un efsane isimlerinden Ronnie Wood da maalesef listeye girmiş ünlüler arasında yer alıyorlar.

Bugüne kadar yaptığı tahminlerin bir kısmını tutturmayı başaran The Deathlist, şöhretini doğru tahminleriyle kazanırken, 2016 yılında David Bowie, Muhammed Ali, George Michael ve Carrie Fisher gibi spor, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin öleceğini tahmin etti. Geçtiğimiz seneyse internet sitesinin verdiği 50 kişilik listeden 17 kişi hayatını kaybetti. Oldukça tüyler ürpertici olsa da doğru tahminler yapabildiğini gördüğümü The Deathlist’in 2018 için hazırladığı listeyse şöyle: