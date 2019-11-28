Ünlü Kripto Para Borsasında Şok Eden Vurgun

Giderek daha fazla duymaya başladığımız Kripto para hırsızlığı bu sefer de Güney Kore merkezli kripto para borsasını vurdu. Şirket yaklaşık olarak 48.7 milyon dolar değerinde Ethereum çalındığını ifade etti. İşte Kripto para borsasında büyük etki yaratan haberimizin detayları.

Güney Kore kripto para borsası Upbit, dünyanın en güvenli platformlarından bir tanesi olarak biliniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde kuruluşun CEO'su Lee Seok-woo tarafından yapılan açıklamaya göre 48.7 milyon dolar değerinde Ethereum çalındığı ifade edildi.

Ünlü kripto para borsası hesapları koruma altına aldı

Ünlü kripto para borsası, yapılan saldırının hemen ardından sıcak cüzdanlarındaki fonları soğuk cüzdanlara aktardı. Böylece siber saldırıya karşı önemli bir önlem alınmış oldu.

Güney Kore merkezli şirket olayın hemen ardından borsadaki işlemlerin en az 2 hafta süreyle askıya alındığını ifade etti. Upbit, bu olayın hemen ardından güvenlik önlemlerini daha da fazla artırdı. 2019 yılı baz alındığında şirket, hackerların saldırısına uğrayan sekizinci kripto para borsası olarak ismini yazdırdı.

Bu arada kısaca soğuk ve sıcak hesaplardan da bahsetmek gerekiyor. Sıcak cüzdanlar internetin olduğu her yerden bağlantı sağlanabilen hesaplar olarak biliniyor. Soğuk cüzdanlar ise internete bağlı olmayan ve daha güvenli cihazlarda bulundurulan hesap türleridir. Herhangi bir saldırı anında kuruluşlar sıcak cüzdanlarındaki paraları soğuk cüzdanlara aktarırlar. Peki sizce kripto para borsaları gerçekten de güvenli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.