Ünlü Markadan Bitcoin Temalı Lüks Saat

İsviçreli lüks saat üreticisi Hublot, popüler kripto para birimi Bitcoin’in 10. yılı şerefine Bitcoin temalı bir saat tasarladı.

Satoshi Nakamato tarafından 10 yıl önce çıkarılan, ancak o zamanlar sınırlı sayıda insan tarafından bilinen Bitcoin, bugün tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.

2017 yılının sonlarında 20 bin dolara kadar çıkan kripto para birimi, bugün 6 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Her ne kadar Bitcoin, pik yaptığı dönemlerden bir hayli uzak olsa da, 113 milyar doları aşan toplam değeriyle kriptokrasi piyasasındaki tartışmasız liderliğini sürdürüyor.

Lüks saat üreticisi Hublot, sessiz sedasız başladığı yolculuğunda birçok dönüm noktası yaşayan Bitcoin’i unutmadı.

Popüler kripto para biriminin 10. doğum gününü “BIG BANG MECA-10 P2P” adını verdiği Bitcoin temalı bir saat ile kutlayan İsviçreli marka, bu özel saatten yalnızca 210 adet üretecek. Bunun sebebi ise Bitcoin üretiminin Satoshi Nakamoto tarafından 21 milyon ile sınırlandırılması.

Saat, tahmin edebileceğiniz gibi yalnızca Bitcoin ile satın alınabiliyor. Siyah renkte olan P2P, 45 mm’lik seramik bir kasaya sahip. Saatin içinde bulunan Bitcoin logosunun oldukça şık göründüğünü söylemekte fayda var. Ayrıca P2P'nin çerçevesine Bitcoin satın alma işlemlerinde kullanılan benzersiz bir kimlik numarası oyulmuş.

Hublot, Bitcoin temalı özel saatinin satış fiyatını henüz açıklamadı, ancak Bloomberg raporuna göre, saate sahip olmak isteyen müşterilerin yaklaşık 250 bin dolar değerindeki Bitcoin'i gözden çıkarmaları gerekiyor.