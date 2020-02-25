Ünlü Milyarder 20 Dolarlık Samsung'dan Apple'a Geçti!

Yaklaşık 87,5 milyar dolar değerindeki serveti ile dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan ünlü yatırımcı Warren Buffet, uzun bir sürenin ardından kullandığı telefonu değiştirdi.

'Para Vermedim'

Apple'ın da yatırımcıları arasında bulunan Warren Buffet, daha öncesinde kullandığı Samsung Haven isimli kapaklı geleneksel telefon ile gündeme gelmişti. Yaklaşık 20 dolar değerindeki bu cihazın ardından telefon değiştiren Buffet, şu an iPhone 11 kullanmaya başladı.

CNBC ile röportaj sırasında konuya değinen Buffet, bu modeli satın almadığını aksine hediye geldiğini vurguladı. Bu hediyenin geldiği kişi ise Apple CEO'su Tim Cook idi. Warren Buffet ile oldukça yakın olan Tim Cook'un daha önceki zamanlarda teknolojik destek verebilmek için Buffet'ın evine gittiği biliniyor.

Warren Buffet Kimdir?

Güncel olarak yaklaşık 87,5 milyar dolar civarında bir servete sahip olan Warren Buffet, küresel ölçekte en çok tanınan yatırımcılardan birisi olarak öne çıkıyor. Kraft Heinz, Coca-Cola, IBM, American Express, P&G ve Wal-Mart gibi devasa şirketlerde hatırı sayılır hisselere sahip olan Buffet, yaptığı tutarlı yatırımlar ile tanınıyor.