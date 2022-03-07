Tesla ve SpaceX gibi büyük teknoloji şirketlerinin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın nükleer konusundaki çıkışını gündemine getirdi. Rusya’nın başlattığı savaşın enerji arzında yarattığı endişelere dikkat çeken Elon Musk, sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı.

Ünlü Milyarderden Avrupa’ya ‘Nükleer’ Öneri

Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Umarım artık Avrupa'nın kullanım dışı nükleer enerji santrallerini yeniden faaliyete geçirmesi ve mevcut santralların üretimini artırması gerektiği çok açıktır’ ifadelerini kullandı.

Musk bunun yanında nükleer enerjinin küresel ısınma için 'hidrokarbon' yakmaktan daha iyi olduğunu söyledi.

Elon Musk'ın açıklaması petrol fiyatlarının varil başına 139 dolarla 13 yılın zirvesine ulaşmasının ardından geldi. ABD'nin Rusya gazına ambargo koymak için Avrupalı müttefikleriyle görüşmelere başladığını açıklaması petrolde sert yükselişe neden oldu.

Bunun yanında Avrupa'da doğalgaz fiyatı da Rusya'nın aktarımı kesebileceği korkusuyla bugün yüzde 45 yükseldi.