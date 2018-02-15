Ünlü NBA Yıldızı, HyperX'in Marka Elçisi Oldu

HyperX, NBA'de forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu basketbolcu Joel Embiid'in, HyperX oyuncu kulaklığının resmi marka elçisi olduğunu açıkladı.

Oyuncular için kulaklık, klavye ve mouse gibi birçok ekipman geliştiren Kingston'ın oyun bölümü HyperX, NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta oynayan All-Star Joel Embiid ile ortaklık kurdu.

Renkli ve düzgün kişiliğiyle tanınan Embiid, bir kulaklık markasıyla anlaşma imzalayan ilk NBA oyuncusu oldu. HyperX'in başarılı basketbolcuyla olan anlaşması, geçtiğimiz yıllarda 76ers ile yapılan anlaşmanın devamı niteliğini taşıyor. Zira HyperX ürünleri Eylül 2016'da 76ers tarafından satın alınan uluslararası bir espor ekibi olan Team Dignitas tarafından da kullanılıyor.

HyperX'in marka elçisi olmasıyla ilgili konuşan Joel Embiid, basketbol oynamadığı zamanlarda oyun oynadığını söylerken, "HyperX kulaklıklar son derece rahat olmasının yanında, inanılmaz bir ses kalitesine sahip. Oyun oynarken çok işime yarıyor ve kazanmama yardımcı oluyor" dedi.

HyperX'in Kurumsal Pazarlama Müdürü Daniel Kelley, "Profesyonel bir basketbolcu olması yanı sıra e-sporun sosyal medyadaki en önemli yıldızlarından Joel'i marka elçisi olarak HyperX ailesinde görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Joel'i 2018'deki faaliyetlerimize dahil etmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.