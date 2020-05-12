Ünlü Oyun Şirketi 2021 Yılında Bomba Oyunlarla Geliyor

Bu dönem, oyun dünyasındaki büyük yayıncıların 2020 finansal yılının son çeyreğine ilişkin raporlarını açıkladıkları bir dönem oluyor. Bu büyük yayıncılardan bir tanesi de Capcom. Japon oyun devi düzenlenen yeni finansal konferans sırasında, Monster Hunter: World ve Resident Evil 3 (2020) satış rakamlarından ve gelecek planlarından bahsetti.

Capcom tarafından satışa sunulan Monster Hunter: World ve Monster Hunter World: Iceborne, son derece başarılı bir grafik çizdiğiniz söyleyebiliriz. Son açıklanan rakamlara bakılırsa, ana oyun ve genişletme paketi on beş buçuk milyonluk birim satışına ulaşmışlar. Şubat ayında açıklanan rakamın on beş milyon olduğunu hesaba katacak olursak, aradan geçen yaklaşık iki aylık süreçte beş yüz bin adet satış gerçekleştirilmiş.

Geçtiğimiz ayın başlarında satışa sunulan Resident Evil 3 (2020) ise iki buçuk milyon birim satış gerçekleştirmiş. Ancak oyunun performansının bir hayli yavaşladığı görülüyor. Malumunuz ilk beş gününde iki milyondan fazla sattığı duyurulmuştu.

Capcom'un 2021 Finansal Yılı Hedefleri Büyük

Finansal konferansta Japon oyun devi, iki büyük hedefinin olduğunu da söyledi. Bunlardan ilki, 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan 2021 finansal yılı içerisinde birden fazla AAA oyun çıkartmayı hedefliyor. Şimdilik bu oyunların net sayısı belirtilmiş değil ama Aesthetic Gamer tarafından yapılan paylaşımları göz önünde bulunduracak olursak, içlerinden bir tanesi Resident Evil 8 olabilir.

Diğer hedef ise yine 2021 finansal yılı içerisinde toplamda yirmi sekiz milyonluk birim satışına ulaşmak olacak. Bunun mümkün olabilmesi için atılması gereken adımlar da belirlenmiş. Öyle ki satış bölgelerinin genişletilmesi ve esnek ücretlendirme ile dijital stratejiyi geliştirmek, yukarıda bahsettiğim üzere birden fazla AAA oyunu satışa sunmak ve geçmiş yıllarda satışa sunulan AAA yapımların satışlarını devam ettirmek olarak listelenmiş.

Capcom 2020 finansal yılında yirmi beş buçuk milyonluk birim satışı gerçekleştirmiş. Bu rakam 2019 finansal yılının sonunda yirmi beş buçuk milyona yakın bir seviyedeymiş. Diğer bir deyişle, yükselen bir grafik söz konusu ve yukarıdaki adımlar atıldığı takdirde hedeflenen rakama ulaşılabilirmiş gibi görünüyor. Gelişmeleri takipte olacağız.