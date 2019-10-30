Ünlü Oyuncu Kadir İnanır Instagram Hesabı Açtı

Türk Sineması'nın usta ismi Kadir İnanır, Instagram hesabı açtı. 70 yaşındaki ünlü oyuncu Kadir İnanır açtığı Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapmaya başladı.

Instagram'da @kadirinanir kullanıcı adına sahip olan ünlü oyuncu yaptığı ilk paylaşımda "Merhaba, tek resmi sosyal medya hesabım budur. Artık buradan herşeyi derleşeceğiz, buluşacağız, görüşeceğiz. Sevgilerimle" dedi. Kadir İnanır yaptığı duyuru videosunun ardından Jülide Kural ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Hemen aşağıdan Kadir İnanır'ın paylaşmış olduğu fotoğrafa ulaşabilirsiniz.

Kadir İnanır Kimdir?

Kadir İnanır 15 Nisan 1949 yılında Ordu'da doğdu. Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Yılanları Öcü isimli filmler başta olmak üzere pek çok filmde rol alarak tanınan ve Türk oyuncusu olmayı başaran İnanır, uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray ile Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde rol aldı.

Çeşitli reklam filmlerinde de oynayan Kadir İnanır 23. Antalya Film Şenliği, 5. Adana Altın Koza Film Şenliği ve 3. Ankara Film Şenliği'nde en iyi erkek oyuncu seçildi.En son İzmir Çetesi isimli dizide oynayan Kadir İnanır, açtığı Instagram hesabı üzerinden hayranları ile buluşacak.