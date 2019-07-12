Ünlü Poker Oyunu Texas Hold’em Küllerinden Doğdu!

ABD’li teknoloji devi Apple, uygulama mağazası App Store’un 10. yılı şerefine Texas Hold’em oyununu yeniden yayınladı. Ünlü oyunun yeni versiyonu, daha iyi grafikler ve yeni karakterler başta olmak üzere birçok yenilik içeriyor.

Apple'ın orijinal Texas Hold'em oyunu, 2006'da iPod'da oynanabilen ilk yapımlardan biriydi. 2008'de App Store’u kuran Cupertinolu şirket, büyük ilgi gören oyununu aynı yıl iPhone’lara getirmişti. Son olarak 2009 yılında güncelleme alan Texas Hold’em, 2011 yılında ise uygulama mağazasından kaldırılmıştı.

Apple, sekiz yıllık uzun bir aranın ardından ünlü poker oyununa yeniden hayat verdi. Ait olduğu yer olan App Store’a geri dönen Texas Hold’em, bugün itibarıyla ücretsiz olarak iOS kullanıcılarına sunuldu.

Daha iyi grafikler, yeni karakterler ve çok daha zorlu mücadelelerle yeniden tasarlanan Texas Hold’em, 4,99 dolar fiyatlı orijinal versiyonunun aksine tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunda ayrıca uygulama içi satın alma seçeneği de bulunmuyor. Yalnızca oyunda kazandığınız sanal paraları harcayabiliyorsunuz.

Yenilenen Texas Hold’em oyununu aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz.