Ünlü PUBG Yayıncısı DrDisrespect Yeni Bir Irkçılık Skandalına İmza Attı

Geçtiğimiz günlerde kısa bir süre ara verdikten sonra Twitch üzerindeki PUBG yayınlarına geri dönen DrDisrespect skandallar zincirine bir yenisini daha ekledi. Bu sefer karşımıza çıkan skandalın sebebi ise ırkçılık iddiaları.

Hatırlanacağı üzere DrDisrespect, birkaç ay önce eşini aldattığını itiraf etmiş, özel hayatını ihmal ettiği gerekçesiyle Twitch yayınlarına ara vereceğini duyurmuştu. Bu ara, özel hayatı çalkantılı olan biri için hiç de uzun olmamıştı ve DrDisrespect geri döndüğünde Twitch'in canlı yayın rekorunu kırmıştı ve şu ana kadar canlı yayınında en çok izleyici elde eden yayıncı olmuştu.

DrDisrespect'in yayınlarını izlediyseniz bu yayıncının uslübunun bir hayli agresif olduğunu, yayınlarında sert bir dil kullanarak rakiplerini aşağıladığını bilirsiniz. DrDisrespect'in bu tür aşağılamalarının bir kısmı da belli bir oyuncu kitlesini, adres vermek gerekirse Çinli oyuncuları hedef alıyor. Bu durum sosyal medyaya taşınmış ve aşağıdaki mesaj paylaşılmış:

Here's your venerable @DrDisRespect everybody. He clearly thought he crossed the line with cheating on his wife, but racism? Guess he finds that ok.



