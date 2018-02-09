Ünlü PUBG Yayıncısı DrDisrespect Yeni Bir Irkçılık Skandalına İmza Attı

Geçtiğimiz günlerde kısa bir süre ara verdikten sonra Twitch üzerindeki PUBG yayınlarına geri dönen DrDisrespect skandallar zincirine bir yenisini daha ekledi. Bu sefer karşımıza çıkan skandalın sebebi ise ırkçılık iddiaları.

Hatırlanacağı üzere DrDisrespect, birkaç ay önce eşini aldattığını itiraf etmiş, özel hayatını ihmal ettiği gerekçesiyle Twitch yayınlarına ara vereceğini duyurmuştu. Bu ara, özel hayatı çalkantılı olan biri için hiç de uzun olmamıştı ve DrDisrespect geri döndüğünde Twitch'in canlı yayın rekorunu kırmıştı ve şu ana kadar canlı yayınında en çok izleyici elde eden yayıncı olmuştu.

DrDisrespect'in yayınlarını izlediyseniz bu yayıncının uslübunun bir hayli agresif olduğunu, yayınlarında sert bir dil kullanarak rakiplerini aşağıladığını bilirsiniz. DrDisrespect'in bu tür aşağılamalarının bir kısmı da belli bir oyuncu kitlesini, adres vermek gerekirse Çinli oyuncuları hedef alıyor. Bu durum sosyal medyaya taşınmış ve aşağıdaki mesaj paylaşılmış:

Here's your venerable @DrDisRespect everybody. He clearly thought he crossed the line with cheating on his wife, but racism? Guess he finds that ok.



Extra links: there are hundreds more like this on YouTube:https://t.co/BHMzqGeccqhttps://t.co/is62tQ9kf3https://t.co/Dkw0t43bQj pic.twitter.com/shnDfWDW9W — Jimmy (@jfwong) 7 Şubat 2018

Görüleceği üzere DrDisrespect, yayınlarında Çince'yi ve Çinli oyuncuları taklit ediyor. Videonun sonuna doğru Çinli oyuncuları "lanet olası idiotlar" olarak nitelendiriyor ve Çinli oyunculara bölge kısıtlaması uygulanmasını talep ediyor.

Kimi zaman Çinli oyuncular, PUBG ve H1Z1 gibi battle royale türündeki oyunları Asya sunucularından farklı sunucularda oynamayı tercih ediyorlar. Çin'in yüksek nüfusuyla doğru orantılı olarak Amerika ve Avrupa sunucuları yüksek sayıda Çinli oyuncuyla doluyor. Hilecilerin büyük kısmını Çinliler'in oluşturması, Çince haricinde dil konuşamayan Çinli oyuncuların diğer oyuncularla iletişim kuramaması aradaki bağları zayıflatıyor ve bu tür durumlar oluşuyor. Yine de bu sebepler hakaret etmek ve aşağılamak için gerekçe olmamalı.

DrDisrespect, ortaya çıkan bu sosyal medya paylaşımlarının ardından skandal niteliğinde bir açıklama yaptı ve kendi tavrını savundu. DrDisrespect'e göre kendisine yöneltilen suçlamalar "gülünebilir" nitelikteymiş. DrDisrespect kendi karısının Filipin asıllı olduğunu, birçok Meksikalı ve Asyalı arkadaşının olduğunu da sözlerine ekleyerek yukarıdaki Twitter paylaşımını yapan kullanıcıyı ilgi peşinde koşan bir idiot olarak tanımladı.

DrDisrespect'in bu tavrına karşı Twitch yönetiminin nasıl bir karar alacağını bilemiyoruz. Yayıncının Twitch'e kazandırdığı ilgi nedeniyle hoşgörülmesi Twitch'in itibarını zedeleyebilir.