Ünlü Rap Sanatçısı Eminem'den Spotify'a Telif Hakkı Davası!

Amerikalı ünlü rap sanatçısı Eminem’in yayıncısı Spotify’a savaş açtı! Dijital müzik platformunun kendisine ait olan yüzlerce şarkının telif haklarını ihlal ettiğini iddia eden Eight Mile Style, Spotify ile davalık oldu.

Eminem'in yayıncısı Eight Mile Style, çarşamba günü Nashville'deki mahkemede açılan bir davada Spotify'ın, hizmetindeki 250 şarkıyı yasadışı bir şekilde kullandığını iddia etti.

Ünlü rapçi Marshall Mathers, ya da bilinen ismiyle Eminem’in Spotify’da 28 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Tüm zamanların en çok albümü satan rap sanatçısı ünvanını elinde bulunduran Grammy ödüllü Amerikalı rapçi, 32 milyon aylık dinleyici sayısıyla dünyada 36. basamakta yer alıyor.

The Hollywood Reporter ’ın ulaştığı detaylara göre Eight Mile Style, Spotify’ın Eminem’in şarkılarını lisanslamadığı ve eserlerinin milyarlarca kez dinlenmesine rağmen kendilerine ödeme yapmadığını söylüyor. Öte yandan bu olay, Eminem’in karşı karşıya kaldığı ilk telif hakkı davası değil.

2014 yılında Yeni Zelanda’da, Ulusal Parti’nin o yılki seçimlerdeki kampanya ilanında Eminem’in "Lose Yourself" adlı şarkısına benzer müzikler kullandığı anlaşılmıştı.

Wellington Yüksek Mahkemesi, Ulusal Partiye karşı karar vererek, telif hakkı ihlali için 600.000 dolardan fazla ödeme yapmalarını istemişti.

Spotify, geçtiğimiz yıl Wixen Music Publishing şirketi ile 1,6 milyar dolarlık bir telif hakkı davasında karşı karşıya gelmişti.

Davada, Neil Young'dan Zach de la Rocha'ya, The Doors'dan Weezer'a kadar birçok ünlü sanatçının şarkı haklarını elinde bulunduran Wixen, Spotify’ın binlerce şarkıyı lisans ücreti vermeden kullandığını iddia etmişti.