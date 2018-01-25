Ünlü Rapçi 50 Cent, Bitcoin Zengini Çıktı!

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi 50 Cent'in (Curtis James Jackson) 2014 yılında çıkardığı albümünü Bitcoin karşılığında satışa sunduğunu biliyor muydunuz? Grammy ödüllü sanatçı, bu müthiş ticari öngörüsü sayesinde şu anda küçük bir servetin sahibi olmuş gibi görünüyor.

2017 yılında inanılmaz bir şekilde yükselen ve tüm rekorları altüst eden Bitcoin, son dönemde yatırımcısını bir hayli üzüyor. Fakat şu sıralar Bitcoin'den yüzü gülen bir kişi var: Curtis James Jackson, nam-ı diğer 50 Cent.

Haziran 2014 tarihinde beşinci albümü Animal Ambition'ı piyasaya çıkaran 50 Cent, o dönemde pek de yüzüne bakılmayan Bitcoin'i alternatif bir ödeme yöntemi olarak belirlemişti. Ünlü rapçinin bu albümden ne kadar Bitcoin kazandığı nihayet belli oldu: Tam tamına 700 Bitcoin!

50 Cent'in albümü piyaya çıktığı zamanlarda Bitcoin'in değeri yaklaşık olarak 650 dolardı. Bu rakamlar ışığında kabaca bir hesap yaptığımızda, 50 Cent'in yaklaşık 8 milyon dolar kazandığı ortaya çıkıyor. Tabii bu rakamın daha yüksek olmasını engelleyen şey, popüler kripto para biriminin şu sıralar oldukça sakin bir dönem geçiriyor olması. 2017'nin sonunda 20 bin dolar seviyelerine kadar çıkan, ancak daha sonra yorgun düşen Bitcoin, bugün itibarıyla 11 bin dolardan işlem görüyor.

Öte yandan yaptığı Instagram paylaşımıyla haberleri doğrulayan 50 Cent, "Güney tarafından bir çocuk için hiç fena değil. Kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İflas Başvurusunda Bulunmuştu

Eminem tarafından keşfedilen ve başta Grammy, Billboard olmak üzere birçok ödülün sahibi olan 50 Cent, 2015 yılında kaybettiği seks kaseti davası nedeniyle 5 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Bu rakamı ödeyemeceğini belirten ABD'li rapçi, iflas başvurusunda bulunmuş ve borçlarını yapılandırmıştı. 50 Cent’in malvarlığı ve borçlarının 10 milyon dolar ila 50 milyon dolar arasında değiştiği tahmin ediliyor.