Ünlü Rapçi Ben Fero, Spotify Rekorlarını Altüst Etti!

Ünlü rap sanatçısı Ben Fero, bir hafta önce yayınladığı yeni albümü "Orman Kanunları" ile online müzik platformu Spotify’da tüm zamanların Türkiye günlük ve haftalık dinlenme rekorlarının sahibi oldu.

Rap müzik, Türkiye’de köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen ana akımda kendine yer bulmakta zorlanıyordu; ancak son dönemde bu durumun değiştiğini söylemek sanırım yanlış olmaz.

YouTube ekosisteminin giderek güçlenmesi ve Spotify gibi dijital müzik servislerinin hayatımıza girmesi, Türk rap müziğindeki çeşitliliği artıran en önemli etkenlerden olsa gerek. Zira bu gibi platformlar sayesinde sanatçılar, şarkılarını dinleyicilerle çok daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşabiliyor. Buna sosyal medyanın gücü de eklenince, ulaştıkları kitle daha da genişliyor.

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla kısa zamanda geniş bir hayran kitlesi yaratan Ben Fero, "Mahallemiz Esmer" şarkısı ile yaptığı sıçramayı yeni albümü "Orman Kanunları" ile sürdürüyor.

Spotify’ın verilerine göre, ünlü rapçinin bir hafta önce yayınladığı yeni albümü, tüm zamanların Türkiye günlük ve haftalık dinlenme rekorlarını kırdı.

9 gün boyunca "Türkçe Rap" çalma listesinin kapağında yer alan Ben Fero’nun, Orman Kanunları albümündeki 10 şarkının 10’u da albümün yayınlandığı gün "Türkiye Top 50" listesinde ilk 12 şarkı arasında yer aldı.

Ben Fero yaptığı açıklamada, bir sanatçı olarak Spotify’da böylesi bir başarı yakalamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Spotify Türkiye’ye ve global ekibe teşekkürlerini ileten ünlü rapçi, “En önemlisi, beni dinleyen ve müziğimden keyif alan Spotify kullanıcılarına ayrıca teşekkürler. Benim için çok değerli” ifadelerini kullandı.