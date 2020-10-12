Ünlü Rapçi Tek Bir Pokémon Kartına 1.7 Milyon Lira Ödedi

Bugünlerde, pandemiden olacak, her geçen ay başka bir Pokemon kartı satış rekoru kırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Illustrator Pikachu isimli bulması çok zor bir kart, 230 bin dolar gibi bir fiyata alıcı bulmuştu. Dün ise bulması oldukça güç olan bir Charizard kartı için ABD'li rapçi Logic, 220 bin dolar yani 1.7 milyon Türk Lirası ödeme yaptı.

Pokémon kartları, on yıllardır dünya üzerinde on binlerce kişinin ilgisini çekiyordu. Herkesi çocukluğuna götürmeyi başaran bu kartlardan bazıları ise az bulunduklarından absürd fiyatlara alıcı bulabiliyorlardı. Hemen yukarıda bahsettiğimiz gibi Temmuz ayında bir Pikachu kartına 230 bin dolar ödenmişti. Daha Pikachu kartı için yapılan bu ödemenin sarsıntısını atlatamazken, Cumartesi gibi bir başka haber daha geldi.

Bir süredir açık artırmada olan ilk sürüm Charizard kartı için 220,574 ABD Doları ödendi. Günümüz döviz kuruyla 1.743.849 Türk Liralık ödemeyi ise rapper logic isimli bir kullanıcının yaptığı açıkça görülebiliyordu. Satışın ardından rapçi ile iletişime geçen bazı haber kaynakları ise satışın gerçekten Logic'e gittiğini doğruladılar.

A PSA 10 Base Set 1st Edition Charizard just sold at auction with an ending bid of $183,812.00 via @IconicAuctions.



Including the 20% buyer's premium, the total transaction value exceeds $220k.



As of now, this is the highest known sale of the card. pic.twitter.com/2mwkoopTvL — Cardhops (@Cardhops) October 10, 2020

Ünlü rapçi 1.7 milyon liraya Pokémon kartını neden aldı?

Gerçek ismi Sir Robert Bryson Hall II olan, sahnede ise Logic ismini kullanan ABD'li rapçi, son zamanların yükselen yıldızları arasında gösteriliyordu. Yakın zaman önce No Pressure isimli albümünü piyasaya süren Logic, çıktığı ilk haftada listelerde ikinci sıraya kadar yükselmişti. Yaklaşık 221 bin adet albüm satarak, bir haftada önemli bir gelir eden ünlü isim, kendisine küçük bir hediye almak istediğinden olacak, Pokémon kartlarına sardı.

Tek bir kart için 1.7 milyon lira ödeyen Logic, Instagram hesabından konu hakkında şu açıklamaları yaptı: "Küçükken Pokémon kartlarına bayılıyordum; ancak alacak param yoktu. Şimdi bir yetişkin olarak her kuruşu biriktiriyorum ve gerçekten yapmaktan zevk duyduğum, çocukken hoşuma giden ancak asla sahip olamadığım şeyler için harcamaya çalışıyorum."

220 bin dolarlık harcamasından birkaç gün önce hiç açılmamış bir Pokemon kartı destesi için 23 bin dolar ödediğini açıklayan rapçi, desteden önemli kartların çıktığını ve bu kartların değerinin 245 bin dolara yaklaştığını söylemişti. Daha önce, benim gibi, kendisini görmediyseniz hemen aşağıdaki şarkısına göz atabilirsiniz.