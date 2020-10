Ünlü Rapçi Tek Bir Pokémon Kartına 1.7 Milyon Lira Ödedi

Bugünlerde, pandemiden olacak, her geçen ay başka bir Pokemon kartı satış rekoru kırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Illustrator Pikachu isimli bulması çok zor bir kart, 230 bin dolar gibi bir fiyata alıcı bulmuştu. Dün ise bulması oldukça güç olan bir Charizard kartı için ABD'li rapçi Logic, 220 bin dolar yani 1.7 milyon Türk Lirası ödeme yaptı.

Pokémon kartları, on yıllardır dünya üzerinde on binlerce kişinin ilgisini çekiyordu. Herkesi çocukluğuna götürmeyi başaran bu kartlardan bazıları ise az bulunduklarından absürd fiyatlara alıcı bulabiliyorlardı. Hemen yukarıda bahsettiğimiz gibi Temmuz ayında bir Pikachu kartına 230 bin dolar ödenmişti. Daha Pikachu kartı için yapılan bu ödemenin sarsıntısını atlatamazken, Cumartesi gibi bir başka haber daha geldi.

Bir süredir açık artırmada olan ilk sürüm Charizard kartı için 220,574 ABD Doları ödendi. Günümüz döviz kuruyla 1.743.849 Türk Liralık ödemeyi ise rapper logic isimli bir kullanıcının yaptığı açıkça görülebiliyordu. Satışın ardından rapçi ile iletişime geçen bazı haber kaynakları ise satışın gerçekten Logic'e gittiğini doğruladılar.

A PSA 10 Base Set 1st Edition Charizard just sold at auction with an ending bid of $183,812.00 via @IconicAuctions.



Including the 20% buyer's premium, the total transaction value exceeds $220k.



As of now, this is the highest known sale of the card. pic.twitter.com/2mwkoopTvL