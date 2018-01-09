Ünlü Robot Sophia'nın Artık Bedeni Var

Morgan Freeman ile yaptığı röportajdan sonra adından söz ettiren insansı robot Sophia, bugüne kadar sadece kafadan ibaret şekilde hayatına devam ediyordu. Robotun geliştiricileri, uzun süredir yaptıkları geliştirmenin ardından bugünden itibaren Sophia’ya beden yapmayı başardılar.

Hong Konglu araştırmacılar tarafından geliştirilen ve insansı özellikleriyle internet aleminin gündemine oturan Sophia, Morgan Freeman ile yaptığı röportajdan sonra adından çokça söz ettirmiş ve dünyanın pek çok noktasına ziyaretler gerçekleştirmişti. Yakın zaman önce Suudi Arabistan’dan vatandaşlık hakkı da alan Sophia için bugün önemli bir geliştirme yapıldı.

Robotun geliştiricisi Hanson Robotics, Las Vegas Üniversitesindeki uzmanlarla birlikte yaptığı ummalı çalışmaların ardından Sophia’ya beden yapmayı başardılar. Daha önce olduğu gibi yine insansı özellikleri bulunan yeni bedenin göğsünde bulunan üç boyutlu algılayıcıların, Sophia’ya yeni hareket imkanları sağladığı ve beyninde bulunan işlemcinin hareketleri kontrol edebildiği açıklandı. Robot üzerindeki geliştirmelerin Hanson Robotics ve Las Vegas Üniversitesi ortaklığıyla devam ettiği aktarılırken, yakın zaman sonra Sophia’nın bedeninin tamamen insansı olacağı da açıklananlar arasında kendisine yer buldu.