Ünlü Şarkıcı Akon’dan Yeni Kripto Para Birimi: AKoin

Gerçek adı “Aliaume Thiam” olan ancak hepimizin Akon olarak tanıdığı ünlü şarkıcı, “Cannes Lions Yaratıcılık Festivali”ndeki bir açıklamasında, kripto para sektörüne giriş yapmaya hazırlandığını duyurdu. Akon, çıkaracağı bu yeni kripto para biriminin AKoin olarak adlandırılacağını söyledi.

Akon, memleketi Senegal’de aynı zamanda doğduğu şehir olan başkent Dakar yakınlarında 2000 dönümlük bir arazide, hükümetin de desteğiyle birlikte “Akon Crypto City” isimli bir kripto para şehri yaratmaya hazırlanıyor. Yeni bir kripto para birimi olarak da AKoin’i piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Kendisine neden böyle bir girişimde bulunduğu sorulduğunda Akon, “Bence Blockchain ve kripto para, Afrika’yı pek çok açıdan kurtarabilir çünkü bu teknolojiler gücü insanlara geri veriyor, para sistemini yeniden güvenli hale getiriyor. İnsanlar bu sayede kendileri için daha iyi şeyler yapabilir ve hükümetin direktifleri altında ezilmekten kurtulabilir.” dedi.

Akon, Blockchain ve kripto para teknolojilerinden Senegal başta olmak üzere tüm Afrika’nın faydalanmasını istiyor. Bu sayede Afrika’nın kalkınması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için önemli bir adım atılmış olacağına inanıyor.

Bu projenin yanısıra Akon, daha önce 2013 yılında “Akon Lightning Africa” isimli bir şirket kurmuştu. Akon bu şirketiyle de Afrika’nın elektriksiz pek çok bölgesine elektrik sağlamaya devam ediyor.