Ünlü Şarkıcı Uzaylıların Cinsel Birliktelik Teklifini Reddetmiş

Geçtiğimiz günlerde futbol efsanelerinden Maradona beklenmedik bir açıklama yaparak, uzaylılardan gelen teklifleri redettiğini açıklamıştı. Benzer bir açıklama ise Andy Bell'den geldi. Ünlü şarkıcı, uzaylıların cinsel birliktelik teklifini redettiğini açıkladı.

İngiliz Erasure grubunun vokali olan Andrew Ivan Bell ya da bilinen ismiyle Andy Bell, uzaylılar konusunda akla hayale sığmayacak açıklaması ile gündeme geldi.

Verdiği röportajda bir keresinde 1,000 gemiden oluşan uzaylı filosunun kendisini ziyaret etmeye geldiğini ve gemilerden çıkan meleklerin kendisiyle konuştuğunu aktaran Andy Bell, meleklerin ondan uzaylılarla cinsel birliktelik kurmasını istediklerini aktardı.

Bell, "Meleklerden bir tanesi uzaylılarla bir şeyler yaşamak isteyip istemeyeceğimi sordu. Biraz düşündüm. Hayır dedim. Bunun için hazır olmadığımı düşündüm. Hepsinin bir cinsiyeti vardı, bir arada duruyorlardı ve dokunaçları bana bakıyordu. Eşcinsel olmam sebebiyle cinsiyeti olan herhangi bir şeyle farklı münasebetler kurmamın uygun olmayacağı fikri beni durdurdu. Kadın olanlarıyla yatamazdım. İşte bu benim kim olduğumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uzaylılara iletişime geçmenin inanılmaz bir deneyim olduğunu dile getiren Bell, eşcinsel olduğu için uzaylıları geri çevirmesinin karakteri için önemli olduğunun altını çizdi. Siz ne dersiniz?