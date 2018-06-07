Ünlü Şirket WhatsApp ve Snapchat'i Yasakladı

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden bir tanesi olan Alman meşeli Continental, şirket içinde kullanılan yaklaşık 36 bin telefonda WhatsApp ve Snapchat uygulamalarının kullanılmasını, gizlilik endişeleri gerekçesiyle yasakladı.

Continental’ın şirket sözcüsü tarafından basın mensuplarıyla paylaşılan bilgiler arasında, yasak kararından şirket içinde kullanılan 36 bin telefonun etkileneceği detayı yer aldı. Şirketten yapılan resmi açıklamada, telefon ve tabletlerde saklanan kişisel ve kurumsal bilgilerin güvenliğinden endişe edilmesi sebebiyle böyle bir karar alındığının altı çizildi.

Açıklamada WhatsApp gibi uygulamaların kişisel verilerin korunması konusunda sorunlu olduğu belirtilerek, rehberdeki numaraların ve gizli bilgileri içeren belgelerin bu uygulamalar aracılığıyla paylaşılmasının, şirket için önemli riskler doğurduğu hatırlatıldı.

Continental CEO'su Elmar Degenhart ise veri koruma yasalarına uymanın sorumluluğunu kullanıcılara bırakmayı kabul edilemez bulduklarını ifade ederek, “İşte bu yüzden alternatifleri güvence altına alıyoruz.” dedi.

Yakın zaman önce Avrupa Birliği tarafından onaylanan yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile birlikte özellikle yazılım şirketlerine ağır yaptırımlar getirilmiş ve kullanıcılarının verilerini koruyamayan şirketlerin gelirlerinin yüzde 4’lük kısmına tekabül eden gelirin ceza olarak kesilmesinin yolu açılmıştı.