Ünlü Teknik Direktör İstifasını Facebook'tan Duyurdu

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga içerisinde mücadele veren Hertha Berlin, ilginç bir ayrılığa sahne oldu. Ünlü teknik direktör Jürgen Klinsman, Heartha Berlin'den istifa ettiğini Facebook üzerinden duyurdu.

Klinsman, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, kasım ayı sonunda kulüp yönetiminin isteğine uyararak ehil bir ekiple zor bir dönemde onlara yardımcı olduklarını, kısa bir süre içinde çok sayıda kişinin desteğiyle iyi bir yola girildiğini belirtti.

Neden istifa ettiğine dair detaylı açıklamalarda bulunan Jürgen Klinsman, küme düşme mücadelesinde olan bir takım için birlik beraberlik, uyum ve odaklanmanın önemli olduğunu dile getirdi. Ünlü teknik direktör bunlar olmadığında teknik direktör olarak potansiyelini kullanmayacağını ve sorumluluğunu yerine getirmeyeceğini kaydetti.

Bu yüzden, uzun düşünme sürecinden sonra Hertha Berlin’in teknik direktör görevinden ayrılma kararını verdiğini aktaran Klinsmann, bundan sonra kulüpte denetim kurulundaki görevine döneceğini ifade etti.

Klinsmann, Hertha Berlin’in kümede kalma hedefine ulaşacağını vurguladı. Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Klinsmann’ın görevinden istifa ettiği doğrulanarak, “Bu gelişme bu sabah bizi şaşırttı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, takımı antrenör Alexander Nouri’in çalıştıracağı kaydedildi. Bundesliga’da 23 puanla 14. sırada yer alan Hertha Berlin, Klinsmann ile çıktığı 9 maçta 12 puan topladı.