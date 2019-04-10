Ünlü Twitch Yayıncısı Shroud, Acer Predator'ın Marka Elçisi Oldu

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, "Shroud" lakabıyla bilinen popüler Twitch yayıncısı Micheal Grzesiek’in global Predator marka elçisi olduğunu duyurdu.

2017 yılında "The Game Award for Trending Gamer" ödüllerine aday gösterilen beş isimden biri olan Shroud, Twitch ekosisteminin en önemli figürlerinden bir tanesi olarak biliniyor.

Tayvan merkezli teknoloji devi Acer, 6 milyondan fazla Twitch takipçisi bulunan Shroud’un global Predator marka elçisi olduğunu duyurdu. Ünlü isim, Acer Predator oyuncu bilgisayarları ve monitörleri serisini hayranlarına ve oyun dünyasına tanıtacak.

Acer Ürün Pazarlama ve Planlamadan Sorumlu İkinci Başkan Yardımcısı Vincent Lin, Shroud gibi parlak bir yeteneği Predator oyuncu ailesine katmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Yeni Predator ürünlerini hem Predator hayranlarına hem de tüm oyun dünyasına tanıtmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Lin, Shroud’un Predator dünyasına çok önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

“Predator ile işbirliği yapacak olmak beni heyecanlandırıyor” diyen Shroud ise şu ifadeleri kullandı:

“Kendi özel sistemlerimi kurarken kullandığım araçların her zaman en yüksek standartlarda olmasına özen gösterdim. Her gün yayın yapmak için en üst düzey donanım performansı gerekiyor. Acer Predator bilgisayarlar ve monitörler benim zorlayıcı ihtiyaçlarımı harika bir şekilde karşılıyor”