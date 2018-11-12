Ünlü Yatırımcı, Bitcoin’in 250 Bin Dolara Çıkacağını İddia Etti

Ünlü kripto para yatırımcısı ve milyarder Tim Draper, Bitcoin’in 2022’de 250 bin dolara kadar çıkacağını iddia etti.

Draper’ın Bitcoin hakkındaki çarpıcı iddiaları yeni değil. Daha önce de popüler sanal para biriminin 2022‘ye kadar 250 bin dolar olacağını iddia eden ünlü girişimci, bu iddiasının peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen Web Summit'te konuşan Draper, “Bitcoin’in 250 bin dolar olacağı yönündeki tahminim kesinlikle sağlam ama bu seviyeye nasıl geleceğimizi şu anda tam olarak bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Bunun için 2022 ve 2023 yıllarını işaret eden ABD’li girişimci, “Bundan dört, beş, altı ya da on yıl sonra neler olacağını çok iyi tahmin edebiliyorum. Çünkü işim gereği sürekli genç girişimcilerle buluşuyorum ve geleceği zihnime yerleştiren bu genç girişimciler sayesinde sağlam tahminler yapabiliyorum” dedi.

Kripto para yatırımlarıyla tanınan Draper, bu iddiasında ısrarcı olsa da, Bitcoin’in 250 dolar barajına çıkması şu an için uzak bir ihtimal gibi görünüyor, ancak söz konusu Draper olunca bu iddiaya açık kapı bırakmak doğru bir hareket olacaktır. Zira ünlü girişimci, 2014 yılında Bitcoin’in değeri 320 dolarken, 2017 yılında 10 bin doları aşacağını doğru tahmin etmişti.

2017’nin sonlarında 20 bin dolara kadar çıkan Bitcoin, yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Fakat o zamandan bu yana çok şey değişti. Dolar karşısında günden güne değer kaybeden sanal para birimi, şu sıralar 6 bin 400 dolardan işlem görüyor.