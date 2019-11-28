Ünlü Yatırımcı Mobius, Gözünü Türkiye'deki Teknoloji Şirketlerine Dikti

Türkiye ekonomisi her ne kadar zorlu bir işte olsa bile bazı kişilerden yatırım almaya devam ediyor. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz ünlü yatırımcı Mobius. İşte ünlü yatırımcıdan ilginç açıklamalar.

Uluslararası piyasaların yatırım gurusu olarak tanıdığı Mark Mobius,.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Boğaziçi zirvesi kapsamında İstanbul'a geldi. Türkiye'deki yatırım ortamı ve gelecek ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü yatırımcı Mobius iddialı konuştu

Türkiye'de 5 milyon dolar yatırım olduğunu ifade eden yatırımcı, Türkiye'nin önemli bir fırsat barındırdığını ifade etti. Ayrıca pazarın hızlı ilerlediğini ve Türkiye'nin geleceğinin çok aydınlık olacağını da söyledi.

Şu anda Türkiye içerisinde 5 milyon dolardan fazla yatırım olduğunu söyleyen Mobius, şirketlerle görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti. Ona göre global ölçekte Türkiye'ye yatırım yapacak olan şirketlerin kazanabileceğini söyledi. Ayrıca güvenlik açısından da herhangi bir sorun olmadığını sözlerine ekledi.

Dünya geneli ile ilgili de yorumlar yapan Mobius, 2020 yılı içerisinde resesyon beklemediğini söyledi. Ona göre altın uzun vadede kazandıracak ve ABD ekonomisi Trump döneminde çok hızlı bir şekilde gelişti. Ayrıca sözlerinin devamında ticaret savaşlarını Türkiye'nin kendi lehine kullanabileceğini söyledi. Peki sizce ünlü yatırımcı yaptığı açıklamalarda haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.