Ünlü Yayıncı Twitch'e Geri Dönüyor!

Twitch dünyasının tanıdık yüzü Alexandria Ocasio-Cortez, üç yıl aradan sonra Twitch'e geri dönüyor.

ABD tarihinin en genç Kongre üyesi olan Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 19:30'da yayınlara başlayacağını duyurdu.

Cortez, Yayınlara Bugün Başlıyor

Hangi tarz içerikler üreteceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmayan Cortez, yıllar sonra yapacağı programın ilk konuğu HasanAbi kullanıcı adlı Hasan Piker oldu.

It’s official 👾👾👾



Make plans to stay in this Saturday night because we’re heading back to Twitch with @hasanthehun and special guests THIS SATURDAY @ 7:30PM! pic.twitter.com/yjuwvFy9BL — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 20, 2023

Canlı yayın platformu Twitch dünyasına 2020'deki meşhur yayınıyla giriş yapan Cortez, 435.000 izleyici sayısıyla en çok izlenen ilk beş yayıncı arasına girmişti.

O dönemin popüler oyunu Among Us oyunu sayesinde bu sayıya ulaşan yayıncının aynı sayıya tekrardan ulaşması zor görünüyor. Twitch tarihine geçtiği bu anlarda yayıncıya Hasanabi, Pokimane ve DrLupo gibi önemli isimler eşlik etmişti.

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