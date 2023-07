Ünlü Yayıncı Twitch'e Geri Dönüyor!

Twitch dünyasının tanıdık yüzü Alexandria Ocasio-Cortez, üç yıl aradan sonra Twitch'e geri dönüyor.

ABD tarihinin en genç Kongre üyesi olan Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 19:30'da yayınlara başlayacağını duyurdu.

Hangi tarz içerikler üreteceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmayan Cortez, yıllar sonra yapacağı programın ilk konuğu HasanAbi kullanıcı adlı Hasan Piker oldu.

It’s official 👾👾👾



Make plans to stay in this Saturday night because we’re heading back to Twitch with @hasanthehun and special guests THIS SATURDAY @ 7:30PM! pic.twitter.com/yjuwvFy9BL