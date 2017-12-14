Ünlü YouTube Fenomeni Ruhi Çenet Trafik Kazası Geçirdi!

YouTube fenomeni Ruhi Çenet, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası geçirdi. Kendi kullandığı otomobil ile kaza yaparak ölümden dönen Ruhi Çenet, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

YouTube'da 2,5 milyondan fazla abonesi bulunan Ruhi Çenet, bu sabah çok ciddi bir trafik kazası geçirdi. Orhangazi'de kendi kullandığı otomobil ile kaza yapan YouTube fenomeni, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa istikametinden İstanbul istikametine giden 27 yaşındaki Ruhi Çenet, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde kendi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin ön tarafının tamamen parçalandığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çenet, Orhangazi Hastanesinde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Günlük hayatta yaptığı ilginç araştırmaları, farklı bir üsupla takipçileriyle paylaşan Ruhu Çenet, kısa zamanda büyük bir hayran kitlesi yaratmıştı. Şu anda 2,5 milyondan fazla aboneye sahip olan 27 yaşındaki YouTube fenomeni, geçirdiği kazayla sevenlerini korkuttu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Ruhi Çenet'ten olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.