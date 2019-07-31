Ünlü YouTuber Ağır Bir Kazayla Hayatını Kaybetti

Herkesin YouTube üzerinden yayınlar yapması ile tanıdığı ve The King of Random ismiyle bilinen bir YouTuber, acı bir şekilde hayatını kaybetti. Yayınladığı programlar genellikle bilimsel deneyler içerikli ve kullanıcılar tarafından büyük bir keyifle karşılanıyordu.

ABD'nin Utah kentinde yamaç paraşütü yapan Grand Thompson için her şey normal gidiyordu. Ancak paraşütle atlayış gerçekleştirdikten sonra gerekli saatte geri dönmeyen bu kişi ile ilgili endişeler arttı. Daha sonradan telefonlara da cevap vermemesi ile birlikte, ölmüş olabileceği ile ilgili fikir ağırlık kazandı.

Ünlü YouTuber ters rüzgara yakalandı

Kaza anında yalnız olan Thompson ters rüzgara yakalandı. Rüzgar onu hızlı bir şekilde yere doğru sürükledi. Toparlanamayacağı kadar kısa bir vakite sahip olan ünlü YouTuber, sert bir şekilde yere çakıldı.

Yaptığı YouTube programlarında genellikle bilimi, çeşitli deneylerle ve eğlenceli içeriklerle sevdirmeye çalışıyordu. Bu nedenle kullanıcı kitlesi ağırlıklı olarak bilime ilgi duyan kişilerden oluşuyordu. 2010 yılında YouTube'a giren Thompson, yaklaşık olarak 1000 adet ilginç ve dikkat çekici bilimsel video yayınladı.

The King of Random YouTube'da ve Instagram hesaplarında Thompson için bir anma videosu paylaşıldı. Bu YouTuber'ın ölümü bütün sevenlerini büyük bir yasa boğdu. Eğer bu YouTube kanalını sizler de takip ediyorsanız, konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.