Ünlü YouTuber, Bir Kişinin Boğulmadan Önceki Son Anlarını Kaydeden Bir GoPro Buldu

Rich Aloha adlı Amerikalı bir YouTuber, Tennesse’deki bir şelaleye tüplü dalış yaptığı sırada, kayaların arasında ekranı kırılmış bir GoPro buldu. SD kartın içindeki dosyaları bilgisayara aktaran Aloha, görüntülerdeki kişinin geçtiğimiz yıl aynı yerde yüzerken boğularak ölen Richard Ragland’a ait olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Richard Ragland, 2017 yılının haziran ayında Tennessee eyaletindeki Foster Falls State Park'ta arkadaşlarıyla yüzerken hayatını kaybetmişti. O zaman 22 yaşında olan ve Ulusal Muhafız askeri olarak görev yapan Ragland, iyi bir yüzücü olarak biliniyordu.

Amerikalı YouTuber Rich Aloha, Ragland'ın boğulduğu Foster Falls State Park’a tüplü dalış gerçekleştirdi. Aloha’nın YouTube kanalından paylaştığı videoda, suyun dibinde bir GoPo bulduğu ve bu nedenle heyecanla bağırdığı görülüyor.

SD kartın içindeki görüntüleri kontrol eden YouTuber, GoPro’nun Ragland’ın ölmeden önceki son anlarını çektiğini fark etti.

Olayla ilgili WSB-TV ’ye konuşan Aloha, “Görüntülerdeki kişinin Richard Ragland olduğunu görünce büyük bir şok yaşadım. Daha sonra anne ve babasıyla iletişime geçtim ve SD kartı onlara verdim” dedi.

Ragland'ın ebeveynleri Robin ve Gary McCrears ise WSB-TV 'ye verdikleri demeçte, oğullarının boğulmasıyla ilgili kafalarında soru işaretlerinin olduğunu söyledi.

Ragland'ın ölümünden kısa bir süre sonra bir park bekçisinin kendilerine oğullarının görüntülerini içeren kırık bir USB gönderdiğini belirten McCrears, söz konusu görüntülere ulaşamadıkları için büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Tam iki yıl sonra oğullarının ölmeden önceki son anlarına şahit olma fırsatı yakalayan aile, YouTuber Aloha’ya teşekkür etti.