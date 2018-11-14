Ünlü YouTuber Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

Son dönemde YouTube üzerinden yayınladığı eğlenceli parodi videolarıyla ünlenen ve pek çok izleyiciyi güldürmeyi başaran Emre Özkan, kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı ile stüdyoda çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Bağcılar İstanbul Caddesi üzerideki bir stüdyoda çıkan yangında mahsur kalan ünlü YouTuber ve kız arkadaşının cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan ilk araştırmalara göre yangının elektrik kontağından veya evde bulunan ısıtıcıdan çıktığı düşünülüyorken, Emre Özkan ve arkadaşını kurtarmak mümkün olmadı.

Yangını söndürmek adına stüdyoya giren iki itfaiye çalışanı 2 kişinin cesedini buldu. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilen bu cesetlerin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği anlaşıldı. Sabah 6 sularında çıkan yangını söndürmek için seferber olan mahalle sakinleri, Emre Özkan'ı kurtaramadıklarından dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Bağcılar'da esnaflık yapan Kemal Lafçı çıkan yangın hakkında "Her akşam görüştüğümüz iyi bir arkadaşımızdı. Arkadaşımızı kaybettik çok üzgünüz. Komşu dükkanı açtığında dumanları görüp yangını fark etti. Koştuk geldik ama dumandan içeri giremedik." şeklinde konuştu.