Ünlü Youtuber Danla Bilic Hakkında Soruşturma Açıldı

Önce Twitter üzerinden ünlenen sonra da YouTube üzerinde yaptığı aykırı makyaj videolarıyla ön plana çıkmayı başaran Danla Bilic için bugün beklenmedik bir karar alındı. Bir videosunda gençleri intihara yönlendirmeye çalıştığı gerekçesiyle Danla Bilic'e dava açıldı.

Birkaç yıl önce ünlü futbolculara Twitter üzerinden gönderdiği mesajları yayınlamasıyla adından söz ettiren Danla Bilic, bu sayede Twitter üzerinde kendisine önemli bir kitle yaratmıştı. Uzun süre Twitter üzerinden paylaşımlar yapan Bilic, ardından sürpriz bir şekilde YouTube dünyasına girmiş ve makyaj videoları çekmeye başlamıştı. Videolarında tercih ettiği sivri dil ve farklı tarzıyla en çok izlenenler arasına giren Danla Bilic, son günlerde sıkıntılı günler de yaşamıştı.

Uzun süre video çekmeyen, ardından yayınladığı Roma videosuyla tekrar gündeme gelen ünlü isim, Roma videosunun hemen ardından YouTube hesabını kapatarak, herkesi şaşırtmıştı. Şimdi ise Danla Bilic çeşitli davalarla yüz yüze geldi. Bir videosunda "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle kendisine "gençleri intihara teşvikten" soruşturma açıldı.

Youtube'da 1.4 milyon, Instagram'da ise 2.4 milyon takipçisi olan Danla Bilic'in hakkında ne karar verileceği bilinmezken, davaya dair henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.