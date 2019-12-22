Ünlü YouTuber Danla Bilic, Japonlara Özendi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic estetik ameliyatı yaptırdı. YouTube'da çektiği makyaj videoları ile tanınan ve şu anda 2.27 milyon abonesi bulunan Danla Bilic, estetik ameliyatı olduğunu açıkladı.

Danla Bilic Estetik Ameliyatı Yaptırdı

Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını söyleyen Danla Bilic açıklamasında şunları söyledi:

"İki hafta önce Tokyo’ya gittim. Çok sevdim Japonları. Geldikten sonra da gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Ama kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi."

Çekik Göz Ameliyatı Nedir?

Genel anestezi veya lokal anestezi ile yapılan çekik göz ameliyatı ortalama 1.5 saat sürmekte. Göz kapağının dışında bulunan sert doku gözün yanında bulunan kemiğin üstüne sabitlenmekte.