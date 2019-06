Ünlü YouTuber Desmond 'Etika' Amofah Ölü Bulundu

Minecraft ve Nintendo videoları ile tanınan ünlü YouTuber Desmond "Etika" Amofah, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York eyaletinde ölü bulundu.

New York Polis Departmanı (NYPD) bugün yaptığı açıklamada, "Etika" olarak bilinen popüler YouTuber Desmond Amofah'ın ölü bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta intiharla ilgili düşüncelerini paylaştığı bir video yayınladıktan sonra kayıplara karışan Amofah, 20 Haziran’dan bu yana aranıyordu. Söz konusu video, daha sonra platformun topluluk kurallarını ihlal ettiği için YouTube tarafından kaldırıldı.

Amofah’ın eşyalarının cumartesi gecesi Manhattan Köprüsü’nün yakınında bulunduğunu açıklayan NYPD, bölgede yapılan aramaların ardından ünlü YouTuber’ın cansız bedenine ulaştı.

Eğlenceli oyun videolarıyla tanınan Amofah, bir süredir zihinsel sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Ekim 2018'de YouTube kanalına pornografik içerik yüklediği için platformun yönergelerini ihlal eden Amofah, kanalının kapatılmasının ardından, “ölmek istediğini” dile getirmişti.

29 yaşında hayatını kaybeden ünlü YouTuber, geçtiğimiz nisan ayında intihar teşebbüsü sebebiyle gözaltına alınmıştı. Daha sonra Brooklyn’de bir hastaneye yatırılan Amofah, mayıs ayında ise bir polis memuruna saldırmıştı.

We mourn the loss of Etika, a beloved member of our gaming creator community. All of us at YouTube are sending condolences to his loved ones and fans.