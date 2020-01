Ünlü Youtuber'ın Spotify Hesabı Hacklendi! Ferdi Tayfur'lu Çalma Listesi Yapıldı

Dünyaca ünlü YouTuber, Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı. Ferdi Tayfur, Sezen Aksu, Müslüm Gürses başta olmak üzere usta sanatçıların şarkıları ile çalma listesi listesi yapıldı. Ünlü YouTuber sitem etti.

Binlerce kişi tarafından bilenen YouTuber Casey Neistat, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Spotify'a büyük tepki gösterdi. Neistat yaptığı açıklamada "Hey Spotify yardım et! Eminim birisi hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevklerine hiç beğenmedim) bu tipik olarak dinlediğim müzik türü değil" dedi.

Hemen aşağıdan atılan tweet'e ulaşabilirsiniz.

hey @SpotifyUSA HELP! pretty sure someone stole my account. all my playlists and everything are gone. also (i say this with no disrespect to musical tastes of the person who hijacked my account) this is not the kind of music i typically listen to. pic.twitter.com/TZmz5A4NKv