Ünlü Youtuber'ın Spotify Hesabı Hacklendi! Ferdi Tayfur'lu Çalma Listesi Yapıldı

Dünyaca ünlü YouTuber, Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı. Ferdi Tayfur, Sezen Aksu, Müslüm Gürses başta olmak üzere usta sanatçıların şarkıları ile çalma listesi listesi yapıldı. Ünlü YouTuber sitem etti.

Casey Neistat'ın Spotify Hesabı Çalındı ve Damar Şarkılardan Çalma Listesi Yapıldı

Binlerce kişi tarafından bilenen YouTuber Casey Neistat, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Spotify'a büyük tepki gösterdi. Neistat yaptığı açıklamada "Hey Spotify yardım et! Eminim birisi hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevklerine hiç beğenmedim) bu tipik olarak dinlediğim müzik türü değil" dedi.

Hemen aşağıdan atılan tweet'e ulaşabilirsiniz.

hey @SpotifyUSA HELP! pretty sure someone stole my account. all my playlists and everything are gone. also (i say this with no disrespect to musical tastes of the person who hijacked my account) this is not the kind of music i typically listen to. pic.twitter.com/TZmz5A4NKv — Casey Neistat (@Casey) January 17, 2020

Spotify, Casey'in attığı tweet'e "Hey Casey! Hesabının e-posta adresini ve kullanıcı adını bize DM üzerinden gönderebilir misin? Arka planda bir şeyler kontrol edeceğiz." şeklinde yanıt verdi. Neistat'ın çalma listesini gören Türk kullanıcılar tweet'e bayrak asan dayının resmini koydu.

Sizler ünlü Youtuber'ın Spotify hesabının çalınması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!