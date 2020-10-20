Ünlü Youtuber iPhone 12 Kutu Açılışı Videosu Yayınladı

12.4 milyon aboneye sahip olan Marques Brownlee, kanalında iPhone 12 kutu açılışı videosunu paylaştı. İlk profesyonel iPhone 12 kutu açılışı videosu ünlü YouTuber tarafından çekildi. İşte iPhone 12 kutu açılışı videosu.

iPhone 12 Kutu Açılışı Videosu

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kutularından çıkıyor. iPhone 12 kutu açılışı videosunda cihazın kutusunda neler var yakından bakılıyor. Kutudan sadece iPhone 12 ve bir adet şarj kablosu çıkıyor. Şarj adaptörü ve kulaklık kutuda yer almıyor. Apple bildiğiniz üzere tüm iPhone modellerinin kutusundan kulaklık ve şarj adaptörünü çıkardığını açıklamıştı.

Apple iPhone 12 serisi ile birlikte cihazlardaki ekran koruyucuyu da değiştirdi. iPhone 12 yeni bir kağıt ekran koruyucu ile birlikte geliyor. Kutu açılışı videosunda akıllı telefonun renginin çok hoş göründüğünü söylemeden geçmeyelim. Hemen aşağıdan Marques Brownlee tarafından yayınlanan kutu açılışı videosunu izleyebilirsiniz.

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iPhone 12 Özellikleri

Bu senenin en çok satılan modeli iPhone 11’in halefi olan iPhone 12, aslında iPhone 12 Mini ile oldukça benzer özelliklere sahip ancak daha büyük ekranlı bir model arayanlara hitap ediyor. Tıpkı iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 de A14 Bionic işlemci ile geliyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Yine iPhone 12’de de 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

iPhone 12 Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 2,775 mAh

2,775 mAh Konnektör: Lightning

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