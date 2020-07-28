Ünlü YouTuber Ruhi Çenet Gözaltına Mı Alındı? İşte Detaylar

YouTube'da çektiği videolar ile tanınan Ruhi Çenet gözaltına mı alındı? Ruhi Çenet'in gözaltına alındığı iddiası doğru mu? İşte " Ruhi Çenet gözaltına mı alındı? " sorusunun yanıtı.

Ruhi Çenet Gözaltına Alındı İddiası

İddialara göre Ruhi Çenet, akşam saatlerinde Emniyet mensupları tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Söylentilere göre Çenet'in sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı konuşulmakta.

Hürriyet tarafından yapılan haberde Çenet'in Adana Hürriyet Mahallesi videosunda suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı bilgisi yer almakta.

YouTuber Ruhi Çenet, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Dün yayınlamış olduğumuz videonun bazı yanlış anlaşılmalara sebep olması endişesiyle kaldırdım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere." cümlelerine yer verdi.

Çenet gözaltına alınama iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. İddialar hakkında Ruhi Çenet tarafından bir açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlerden haberdar olabilirsinizi.

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