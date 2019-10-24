Ünlü YouTuber Takipçilerine Para Saçacak

Eğer bir milyon dolara ihtiyacınız varsa doğru bir yerde olabilirsiniz. Yabancı YouTuber MrBeast, yaptığı yarışma ile birlikte takipçilerine bir milyon dolar dağıtacak.

Twitter'dan Duyurdu

YouTube üzerinde 24,9 milyon aboneye sahip olan MrBeast, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte 'Last to Leave' medyan okuması sonucunda bir milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Kanalında yayınladığı videolarında da kazandığı para ile öne çıkan YouTuber, bu noktada kısa sürede gündeme oturmayı başardı.

"Size yıl sonuna kadar bir milyon dolarlık "last to leave" meydan okuması yapmayı planladığımı söylesem? Takipte kalın :)" şeklinde tweet atan MrBeast, yarışmanın bu yılın sonuna kadar düzenleneceğin duyurdu.

Bu noktada merak edilen detaylardan birisi de paranın tek bir kişiye mi verileceği yoksa farklı paylarda birkaç kişiye mi dağıtılacağı olarak öne çıkıyor. Ancak şu an için yarışmanın hiçbir detayının belli olmadığını söyleyelim.

MrBeast Kimdir?

MrBeast olarak da bilinen Jimmy Donaldson, şu an için yalnızca YouTube'da 24,9 milyon aboneye sahip. Daha çok challenge videoları ile bilinen Donaldson, kazandığı para ve serveti ile de sık sık gündeme gelmekte.