Ünlü YouTuber, Twitter CEO'su Olmak İstediğini Açıkladı

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ankette Twitter CEO'luğundan istifa edip etmeyeceğini Twitter kullanıcılarına sormuştu. Anketten istifa etmesi yönünde sonuç çıkınca Musk yerine geçecek aptal birini bulduğunda istifa edeceğini söylemişti. Görünüşe göre Musk'ın yerini alacak adaylar şimdiden hazır.

Önce ünlü rapçi Snoop Dogg'un Musk'ın yerini almak istemesini söylemesinin ardından en büyük YouTube kanalının sahibi MrBeast de Twitter CEO'su olmak istediğini açıkladı. Musk'a doğrudan "Yeni Twitter CEO'su olabilir miyim?" sorusunu yönelten MrBeast, Musk'tan "İmkânsız değil." yanıtını aldı.

MrBeast ile Elon Musk'ın Geçmişi

İkilinin ilişkisi geçmişe de dayanıyor. MrBeast şahsi hesabı üzerinden yer yer Musk'ı eleştirirken, Musk Twitter'da içerik üreticilere YouTube'tan daha fazla para vermek istiyor. MrBeast ise bunun mümkün olduğunu düşünmüyor. Keza geçtiğimiz günlerde istifasıyla ilgili anket sunan Musk'ın tweet'ini alıntılayan MrBeast, "Böyle şeylerle uğraşacaksan istifa et." ifadelerini kullanmıştı.

MrBeast her ne kadar Dünya'nın en zengin kişilerinden Musk'a karşı benzer bir güce sahip olmasa da en büyük YouTube kanalının sahibi ve içerikleri milyonlar tarafından izleniyor. Musk'ın Twitter özelindeki planları da göz önünde bulundurulduğunda MrBeast gibi bir içerik üreticisine CEO olarak olmasa bile başka pek çok konuda ihtiyacı olabilir.

Gelecekte MrBeast ve Elon Musk birlikteliğinden çıkan anlaşmalar görmemiz olası ancak şimdilik yalnızca söylentilerle yetinmemiz gerekiyor.