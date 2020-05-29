Ünlü Youtuber Yaptığı Basketbol Düzeneği İle Ağızları Açık Bıraktı

Ünlü bir youtuber tarafından yapılan basketbol düzeneği izleyenleri çok şaşırttı. Sadece 70 adımda basketbol atabileceğini gösteren youtuber, bu kadar da olmaz dedirtti. Bakalım video için nasıl bir düzenek yaptı.

Günümüzde en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olarak bilinen basketbol, içerisinde efsane oyuncuları barındırıyor. Michael Jordan'ın şut stili ve smaçları, Stephen Curry'nin çok uzaktan attığı üçlükleri, Kawhi Leonard'ın son saniye basketi derken bunlara bir tanesi daha eklenecek.

Ünlü youtuber bu kadar uğraşılır mı dedirtti

142.000 abonesi olan 'Creezy' isimli bir YouTuber, ortalama 3 dakikalık bir video hazırladı. Videoda bir düzenek kurduğu ve bu düzeneğin finalde basket atışı yaptığı görülüyor. Son derece basit imkânlarla çekildiği çok belli olan video, şaşkınlık yarattı.

Basket düzeneğini kurmak için bir ay boyunca uğraştığını ve basket atışını sağlamak içinse, yine aynı şekilde bir ay kadar çaba harcadığını ifade etti. Bu youtuber, makinelere karşı ilgisinin olduğunu ve bu tür düzenekler yapmayı sevdiğini söyledi. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri onun yapmış olduğu düzenek videosu ile baş başa bırakıyoruz.

Son derece ilginç olan bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoyu izledikten sonra yorum yapmayı unutmayın.