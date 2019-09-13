Ünlü YouTuberlar 51. Bölgeye İzinsiz Girdiği için Tutuklandı

Hollandalı iki YouTuber, Nevada'da bulunan 51. bölgeye yasa dışı yollar ile izinsiz giriş yaptılar. 51. Bölge'de yaklaşık 3 mil ilerleyen YouTuberlar "dikkat köpek var" tabelasını görmezden gelerek ilerlemeye devam etti.

Jacob Sweep ve Ties Granzier isimli YouTuberlar Groom Gölü'ndeki gizli askeri üsse girmeye çalıştı. Ties Granzier Instagram hesabında Groom Gölü'nde çektiği fotoğrafları paylaştı. Ties fotoğrafın altına "her zaman burada olmanın hayalini kuruyorduk." yazdı.

YouTuberlar çok kısa bir süre içerisinde fark edildi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Granzier ve Sweep'in YouTube kanallarında 200.000'den fazla abone bulunmakta.

YouTuberların neden 51. Bölge'ye giriş yapmaya çalıştıkları bilinmiyor. 51 Bölge geçtiğimiz günlerde Facebook üzerinden oluşturan bir etkinlik ile gündeme gelmişti. Kullanıcılar 51. Bölge'de uzaylıların tutulduğunu öne sürmüş ve bölgeyi basmaya gideceklerini söylemişlerdi.

Bunun ardından Amerika Hava Kuvvetleri, insanlara çölün ortasında bulunan "Area 51" üssünden uzak durmaları yönünde çağrı yapmıştı. Amerika Hava Kuvvetleri, YouTuberlar hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Konu hakkında detaylar gelirse sizleri bilgilendireceğiz.