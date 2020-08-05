Ünlülerin "Koronavirüsten Koruyor" Diye Tanıttıkları İlaca Ceza Yağdı

Geçtiğimiz dönemde ünlü isimlerin sosyal medyadan Koronavirüsten koruduğunu iddia ederek tanıttığı ilaca Ticaret Bakanlığından ceza yağdı. "No Attack" isimli sahte Koronavirüs ilacı Şeyma Subaşı, Seda Sayan gibi isimler tanıtmıştı.

Ünlülerin Instagram ve internet başta olmak üzere çeşitli yerlerde reklamını yaptığı ve Koronavirüsten koruduğunu iddia eden ilaç Ticaret Bakanlığının cezasından kaçamadı. "No Attack" isimli firmaya ve reklamını yapan 6 ünlüye 733 bin 476 lira para ceza kesildi ve tanıtımlar durduruldu.

"Reklam Kurulu söz konusu reklamlardan dolayı müştereken sorumlu olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6 ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar vermiştir."

Bağışıklık sistemine iyi geldiği ve bu sayede Koronavirüsten koruduğunu iddia eden No Attack ilacı bazı TV kanallarının haber bültenlerine de konu olmuştu. Bunun üzerine araştırmaya geçen Sağlık Bakanlığı, yapılan inceleme ve araştırmalar dahilinde ürünün resmi kayıtta olmadığı tespit etti.

Sağlık Bakanlığı uyardı: Koronavirüsten koruyabilen ilaç yok

Sosyal medya üzerinden pandemi dönemini fırsat bilen çeşitli firmalar Koronavirüsle ilgili asılsız reklamlar yapmaya başladı. Bu reklamlarla ilgili çalışmalara başlayan Reklam Kurulu vatandaşları uyarıyorken Sağlık Bakanlığı ise Koronavirüsten koruyabilen ilaç diye bir şey olmadığını vurguluyor.