Ünlülerin Makyajsız Hallerini Gösteren Uygulama! İşte 27 Ünlünün Fotoğrafları

Bugüne kadar yayınlanan onlarca farklı uygulama, selfie çektiğinizde sizi daha güzel göstermek için mücadele ediyordu. Yakın zaman önce yayınlanan MakeApp uygulaması ise makyajları çıkarmak üzere geliştirildi.
App Store üzerinden yayınlanan ve tam ismi MakeApp: AI Based Editor olan uygulama, aslında diğer uygulamalara benzer şekilde, isterseniz selfie'lerinizi makyajlı hale de getiriyordu. Ama yeni uygulamanın en dikkat çekici tarafı ise isterseniz makyajı silmenizi de sağlayabiliyordu.
Çeşitli nöral ağ ve yapay zeka teknolojileri kullanarak, rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyordu. Özellikle makyaj silme özelliği ile arkasındaki teknolojinin ne kadar iyi çalıştığını gösteren MakeApp ile makyajları silinen ünlülerin bazılarını ise hemen aşağıdan görebilirsiniz.
Uygulamayı hemen denemek ve kendi fotoğraflarınız üzerinde denemek için fotoğrafların en sonundan uygulamayı indirerek, hemen deneyebilirsiniz.
1- Audrey Hepburn
2- Emilia Clarke
3- Angelina Jolie
4- Jennifer Aniston
5- Rita Ora
6- Bella Hadid
7- Kendall Jenner
8- Miranda Kerr
9- Kate Middleton
10- Charlize Theron
11- Nicole Kidmann
12- Jennifer Lawrence
13- Katy Perry
14- Scarlet Johansson
15- Victoria Beckham
16- Adele
17- Taylor Swift
18- Britney Spears
19- Rachel Mcadams
20- Melania Trump
21- Emma Watson
22- Gigi Hadid
23- Chloë Grace Moretz
24- Selena Gomez
25- Ana Kasparian
26- Kim Kardashian
27- Hillary Clinton
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