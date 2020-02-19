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  4. Ünlülerin Makyajsız Hallerini Gösteren Uygulama! İşte 27 Ünlünün Fotoğrafları

Ünlülerin Makyajsız Hallerini Gösteren Uygulama! İşte 27 Ünlünün Fotoğrafları

makyaj silme uygulaması
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Yazılım

Bugüne kadar yayınlanan onlarca farklı uygulama, selfie çektiğinizde sizi daha güzel göstermek için mücadele ediyordu. Yakın zaman önce yayınlanan MakeApp uygulaması ise makyajları çıkarmak üzere geliştirildi. 

App Store üzerinden yayınlanan ve tam ismi MakeApp: AI Based Editor olan uygulama, aslında diğer uygulamalara benzer şekilde, isterseniz selfie'lerinizi makyajlı hale de getiriyordu. Ama yeni uygulamanın en dikkat çekici tarafı ise isterseniz makyajı silmenizi de sağlayabiliyordu. 

Çeşitli nöral ağ ve yapay zeka teknolojileri kullanarak, rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyordu. Özellikle makyaj silme özelliği ile arkasındaki teknolojinin ne kadar iyi çalıştığını gösteren MakeApp ile makyajları silinen ünlülerin bazılarını ise hemen aşağıdan görebilirsiniz.

Uygulamayı hemen denemek ve kendi fotoğraflarınız üzerinde denemek için fotoğrafların en sonundan uygulamayı indirerek, hemen deneyebilirsiniz.

1- Audrey Hepburn

audrey hepburn makeapp

2- Emilia Clarke

emilia clarke makeapp

3- Angelina Jolie

angelina jolie makeapp

4- Jennifer Aniston

jennifer aniston makeapp

5- Rita Ora

rita ora makeapp

6- Bella Hadid

bella hadid makeapp

7- Kendall Jenner

kendall jenner makeapp

8- Miranda Kerr

miranda kerr makeapp

9- Kate Middleton

kate middleton makeapp

10- Charlize Theron

charlize thereon makeapp

11- Nicole Kidmann

nicole kidman makeapp

12- Jennifer Lawrence

jennefer lawrence makeapp

13- Katy Perry

katy perry makeapp

14- Scarlet Johansson

scarlet johansson makeapp

15- Victoria Beckham

victoria beckham makeapp

16- Adele

adele makeapp

17- Taylor Swift

taylor swift makeapp

18- Britney Spears

Britney Spears makeapp

19- Rachel Mcadams

rachel mcadams makeapp

20- Melania Trump

Melania Trump makeapp

21- Emma Watson

emma watson makeapp

22- Gigi Hadid

gigi hadid makeapp

23- Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz makeapp

24- Selena Gomez

selena gomez makeapp

25- Ana Kasparian

ana kasparian makeapp

26- Kim Kardashian

Kim Kardashian makeapp

27- Hillary Clinton

Hillary Clinton makeapp

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