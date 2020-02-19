Ünlülerin Makyajsız Hallerini Gösteren Uygulama! İşte 27 Ünlünün Fotoğrafları

Bugüne kadar yayınlanan onlarca farklı uygulama, selfie çektiğinizde sizi daha güzel göstermek için mücadele ediyordu. Yakın zaman önce yayınlanan MakeApp uygulaması ise makyajları çıkarmak üzere geliştirildi.

App Store üzerinden yayınlanan ve tam ismi MakeApp: AI Based Editor olan uygulama, aslında diğer uygulamalara benzer şekilde, isterseniz selfie'lerinizi makyajlı hale de getiriyordu. Ama yeni uygulamanın en dikkat çekici tarafı ise isterseniz makyajı silmenizi de sağlayabiliyordu.

Çeşitli nöral ağ ve yapay zeka teknolojileri kullanarak, rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyordu. Özellikle makyaj silme özelliği ile arkasındaki teknolojinin ne kadar iyi çalıştığını gösteren MakeApp ile makyajları silinen ünlülerin bazılarını ise hemen aşağıdan görebilirsiniz.

Uygulamayı hemen denemek ve kendi fotoğraflarınız üzerinde denemek için fotoğrafların en sonundan uygulamayı indirerek, hemen deneyebilirsiniz.

1- Audrey Hepburn

2- Emilia Clarke

3- Angelina Jolie

4- Jennifer Aniston

5- Rita Ora

6- Bella Hadid

7- Kendall Jenner

8- Miranda Kerr

9- Kate Middleton

10- Charlize Theron

11- Nicole Kidmann

12- Jennifer Lawrence

13- Katy Perry

14- Scarlet Johansson

15- Victoria Beckham

16- Adele

17- Taylor Swift

18- Britney Spears

19- Rachel Mcadams

20- Melania Trump

21- Emma Watson

22- Gigi Hadid

23- Chloë Grace Moretz

24- Selena Gomez

25- Ana Kasparian

26- Kim Kardashian

27- Hillary Clinton