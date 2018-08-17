  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Ünlülerin Sosyal Medya Hesaplarını Çalan Çete Hakkında Karar

Ünlülerin Sosyal Medya Hesaplarını Çalan Çete Hakkında Karar

Ünlüler Sosyal Medya Hesaplarını Çalan Çete Hakkında Karar
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Aralarında Sezen Aksu, Tamer Karadağlı ve Aleyna Tilki gibi isimlerin de olduğu birçok ünlünün sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığa tahliye kararı çıktı.

Hürriyet  gazetesinin haberine göre, İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 12 tutuklu sanık getirildi. Sanıklar ve avukatları, 57 suçlama ile ilgili ayrı ayrı savunma yaptı. 

Mahkeme, Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı sebebiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman'ın ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi. 

Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan ve şizofren olduğunu ileri süren sanık Gökhan Şen’in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki incelemelerden sonra netleşecek.

Hazırlanan iddianamade, kamuoyunda bilinen kişilerin oltalama yöntemiyle hedef seçildiği belirtildi. Mağdurların  hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedilirken, kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı ifade edildi. 

12'si tutuklu 18 sanığın, kişisel verileri çalmak, bilgisayar dolandırıcılığı, şantaj ve suç örgütüne üye olmak gibi suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Sosyal Medya’da ‘Mavi Tık’ Dolandırıcılığı Yapan Çete Çökertildi GÜVENLİK Sosyal Medya’da ‘Mavi Tık’ Dolandırıcılığı Yapan Çete Çökertildi

Aralarında Ayda Kutay'ın da Olduğu Sosyal Medya Çetesi Çökertildi! SOSYAL MEDYA Aralarında Ayda Kutay'ın da Olduğu Sosyal Medya Çetesi Çökertildi!

Instagram ve Facebook'daki Bu Dolandırıcılık Yöntemine Dikkat! GÜVENLİK Instagram ve Facebook'daki Bu Dolandırıcılık Yöntemine Dikkat!

ETİKETLER: sosyal medya hesapları oltalama

YORUMLAR