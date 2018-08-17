Ünlülerin Sosyal Medya Hesaplarını Çalan Çete Hakkında Karar

Aralarında Sezen Aksu, Tamer Karadağlı ve Aleyna Tilki gibi isimlerin de olduğu birçok ünlünün sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığa tahliye kararı çıktı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 12 tutuklu sanık getirildi. Sanıklar ve avukatları, 57 suçlama ile ilgili ayrı ayrı savunma yaptı.

Mahkeme, Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı sebebiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman'ın ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan ve şizofren olduğunu ileri süren sanık Gökhan Şen’in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki incelemelerden sonra netleşecek.

Hazırlanan iddianamade, kamuoyunda bilinen kişilerin oltalama yöntemiyle hedef seçildiği belirtildi. Mağdurların hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedilirken, kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı ifade edildi.

12'si tutuklu 18 sanığın, kişisel verileri çalmak, bilgisayar dolandırıcılığı, şantaj ve suç örgütüne üye olmak gibi suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.