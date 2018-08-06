Ünlülerin Sosyal Medya Hesaplarının Nasıl Çalındığı Ortaya Çıktı

Son yıllarda ünlülerin sosyal medya hesaplarının hacklenmesi, çalınması haberlerini sık sık duyar olduk. Bu konuda açılan bir davada mağdurlar, tuzağa nasıl düşürüldüklerini anlattı.

Geçtiğimiz yıl “Ducky Layne” olarak adlandırılan bir çete, çoğu ünlülerden oluşan 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yapmıştı. Çete, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertilmişti.

Yaşları 18-25 arasında değişen 18 kişilik çete hakkında görülen davada mağdurlar, çetenin tuzağına nasıl düştüklerini anlattı. Çetenin, “Mavi tık başvurunuz onaylandı” veya “Hesabınızda şüpheli hareket gözlendi” şeklinde mesajlar atarak, ünlülerin sosyal medya hesaplarına ait kullanıcı adı ve şifrelerini kolayca ele geçirdiği ortaya çıktı.

Çetenin tuzağına düşen mağdurların ifadeleri şu şekilde:

Gamze Özçelik: E-postaya tıklayınca çalındı

Instagram hesabımın doğrulanmış rozet almaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldım. URL adresine tıkladığımda hesabımın ele geçirildiğini anladım.

Balçiçek İlter: Özel fotoğraflarla korkuttular

IBAN numarası verilen hesaba 750 TL göndermemi istediler. Aksi halde telefonumdaki özel fotoğraflarımı paylaşacaklarını söyleyerek tehdit ettiler.

Seda Akgül: “Para vermezsen sileriz” tehdidi

Akgül hesabını çalanların WhatsApp’tan kendisiyle irtibata geçtiğini, para göndermemesi durumunda hesabını sileceklerini söyleyerek tehdit ettiklerini söyledi.

Bülent Şakrak: Hackerler 5 bin TL istedi

Şakrak, hesabı çalan hackerlerin kendisinden 5 bin TL istediklerini, yoksa eşi Ceyda Düvenci’nin hesabını da çalacakları yönünde tehdit ettiklerini belirtti.

Aslı Omag: İki sefer 500 TL gönderdim

Hesabımın iadesi için 5.000 TL para istediler. Pazarlıkla 500 TL’ye düşürdüm. Parayı Zcapbank yöntemiyle gönderdim. Ertesi gün bir 500 TL daha gönderdim.

Erdal Özyağcılar: “Hesabında açık bulduk” dediler

Instagram ismiyle gelen mesaja tıklamamla hesabım ele geçirildi. WhatsApp’a, “Instagram hesabında açık bulduk, konuşabilir miyiz?” şeklinde mesaj atıldı.