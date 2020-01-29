Unpacked 2020 için Resmi Fragman Yayınlandı

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıtacağı Unpacked 2020 etkinliği için resmi fragman yayınlandı.

"Geleceğin Şeklini Değiştirin"

Samsung'un yayınladığı videoda "Geleceğin Şeklini Değiştirin" sloganı kullanıldı ve etkinliğin tarihi kullanıcılar ile paylaşıldı. Etkinliğin tarihini geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştı. Unpacked 2020 etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek. Etkinlikte Samsung Galaxy S20 serisi tanıtılacak. S20 serisinin S20, S20+ ve S20 Ultra olmak üzere 3 cihazdan oluşması bekleniyor.

Şirket, Unpacked 2020 sırasında yeni bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak. Muhtemelen Galaxy Fold 2 olarak adlandırılacak. Samsung'un yeni kablosuz kulaklık modeli olacağı iddia edilen Galaxy Buds+ da son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Etkinlikte Samsung Galaxy Buds+ da tanıtılabilir.

Samsung, Unpacked 2020 etkinliğinde farklı ürünler ile de karşımıza çıkabilir. Unpacked 2020 etkinliği hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendiriyor olacağız.

Hemen aşağıdan Samsung'un Unpacked 2020 etkinliği için paylaştığı resmi fragmanı izleyebilirsiniz.

Unpacked 2020 etkinliğinde cihazlar tanıtıldıktan hemen sonra tüm bilgilere Tamindir.com üzerinden ulaşabileceksiniz. Bizleri takipte kalın!