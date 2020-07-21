Unpacked 2020 Sırasında Tanıtılacak Cihazlar Sızdırıldı

Samsung ile ilgili sızıntılar önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Unpacked 2020 sırasında tanıtılacak cihazlar hakkında merak edilen detayları ortaya koyuyor. Peki önümüzdeki ay gerçekleşecek bu etkinlikte hangi cihazlarla karşılaşmayı bekliyoruz?

Unpacked 2020 Sırasında Neler Tanıtılacak?

Resmi açıklamalar doğrultusunda Unpacked 2020, 5 Ağustos 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek. Bu noktada etkinliğe sayılı günler kalmışken yeni bir sızıntı, bu etkinlikten neler beklememiz gerektiğine ışık tutuyor. Listenin beklediğinizden daha kalabalık olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni bir sızıntıdan yola çıkarak Unpacked 2020 sırasında aşağıdaki cihazlarla karşılaşmayı bekliyoruz:

- Samsung Galaxy Note 20

- Samsung Galaxy Fold 2

- Samsung Galaxy Z Flip 5G

- Samsung Galaxy Tab S7

- Samsung Galaxy Buds Live

- Samsung Galaxy Watch 3

Yani 5 Ağustos tarihinde düzenlenecek etkinlikte en az üç adet akıllı telefon, bir adet tablet ve iki adet giyilebilir aksesuar ile karşılaşmayı bekliyoruz. Tabii şirketin bazı ek sürprizlerinin olabileceğini de göz önüne alabiliriz. İlerleyen günlerde bu konu hakkında daha kapsamlı raporların yayınlanmasını bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.