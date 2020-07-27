Unpacked 2020 Videosu Yeni Cihazlara Işık Tutuyor

Samsung önümüzdeki günlerde düzenleyeceği Unpacked 2020 ile birlikte birkaç yeni ürününü tüketicilerle buluşturacak. Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan Unpacked 2020 videosu tüm bu cihazlara bir ön bakış atabilmenize olanak sunuyor.

Unpacked 2020 Sırasında Neler Tanıtılacak?

Geçtiğimiz haftalardan bu yana derlenen sızıntılar neticesinde 5 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek Unpacked 2020 sırasında aşağıdaki modellerle karşılaşmayı bekliyoruz:

- Samsung Galaxy Note 20

- Samsung Galaxy Fold 2

- Samsung Galaxy Tab S7

- Samsung Galaxy Watch 3

- Samsung Galaxy Buds Live

Nitekim şirket tarafından yayınlanan yeni bir video da bu iddiaları doğrular nitelikte.

Videonun sonlarına doğru yer alan sahnede etkinlik sırasında tanıtılacak modellerin ufak bir görünüşü sunuluyor. Fark ettiğiniz üzere kalemli bir akıllı telefona (Galaxy Note 20), iki yana açılan ekrana sahip bir akıllı telefona (Galaxy Fold 2), bir akıllı saate (Galaxy Watch 3), önceki modellerden farklı bir tam kablosuz kulaklığa (Galaxy Buds Live) ve bu iki ürünün arkasında geriye uzanan bir tablete (Galaxy Tab S7) yer veriliyor.

Az önce de aktardığımız gibi Unpacked 2020, 5 Ağustos 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek. Peki sizin bu etkinlikte en merak ettiğiniz ürün hangisi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.